Torra y Sánchez no se reunirán finalmente este mes en la Generalitat como estaba previsto

“Al gobierno de Sánchez se le está acabando el tiempo”, asegura un alto cargo del Govern de Quim Torra a OKDIARIO, minutos antes que empiece en el Parlament el debate de política general. A esa afirmación, las preguntas es evidente: ¿y la operación diálogo? ¿la reunión prevista entre los dos presidentes? ¿el apoyo de los partidos independentistas al gobierno de Pedro Sánchez? Aunque este mismo responsable político responde mayoritariamente con evasivas, una cosa deja clara: las relaciones entre los dos gobiernos se han vuelto a alejar y la reunión entre Torra y Sánchez que se tenía que celebrar este mes de octubre en la Generalitat, no se va a celebrar por ahora.

Desde la Generalitat lamentan el tono ayer de la portavoz del Gobierno Isabel Ceelá defendiendo la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O del año pasado, y aseguran que “la operación diálogo es un maquillaje de Sánchez, con la voluntad de parecerse a Zapatero que nos engañó igual“. Esa falta de concreción en las propuestas, son las que aleja a los dirigentes del independentismo del ejecutivo del PSOE.

Desde la dirección de los partidos independentistas recuerdan también que “no tenemos ninguna obligación de sostener el gobierno de Pedro Sánchez”, dice un diputado de ERC en el Congreso a este periódico. Otro electo del PDeCAT recuerda que “le apoyamos en la moción de censura porque no podíamos permitirnos no sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa, pero no nos preocupa lo mínimo que caiga Sánchez y el gobierno”. Este mismo dirigente, recordando lo que pasó el 1 de octubre del 2017, “a nosotros nunca nos asustan las urnas, son símbolo de democracia”.