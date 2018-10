Torra avisa de que una condena a los golpistas “justificaría la autodeterminación de Cataluña”

Torra amenaza a los jueces que “si hay sentencias condenatorias la calle reaccionará y estaría justificada la autodeterminación real de Cataluña”

En la primera sesión del debate de política general en el Parlament de Cataluña, el presidente de la Generalitat Quim Torra ha amenazado a jueces y fiscales asegurando que “si hay sentencias condenatorias será un punto de no retorno de la legislatura y la calle reaccionará”, avisando que “yo como President tendré que canalizarlo”.

Discurso grandilocuente

En un discurso con frases grandilocuentes pero vacío de contenido, diseñado para no contentar a nadie y mucho menos para calmar la calle, Torra ha desgranado su plan de gobierno para estarse cuatro años, aunque la amenaza de elecciones anticipadas ha resonado casi en cada palabra del presidente catalán. Elecciones a las que podría sentenciar a Pedro Sánchez si antes de noviembre no pacta un referéndum de autodeterminación: “el margen del presidente Sánchez se ha acabado, a partir de noviembre no le vamos a garantizar la gobernabilidad en el Congreso”.

Amenaza a Sánchez

Quim Torra, que aunque ha pedido autocrítica en ningún momento la ha hecho por las decisiones tomadas por el Govern respeto las cargas policiales de ayer y sus palabras jaleando a los CDR, ha recordado que “no renunciaremos al resultado del 1-O, llegando hasta las últimas consecuencias”. Para el jefe del ejecutivo catalán “solo un referéndum vinculante y reconocido internacionalmente puede sustituir el resultado del 1-O”.

Torra ha avanzado también que a mediados de octubre se constituirá un foro de “personas reconocidas” que trabajarán en la redacción de la Constitución catalana, que el consejero Miquel Buch comparecerá a petición propia en el Parlament y que el Govern se personará en todos los procesos judiciales donde se vulneren los derechos civiles y políticos.

¿Piensan ustedes que el pueblo lo aceptará y no reaccionará?”, ha preguntado, y se ha ofrecido a canalizar el posible rechazo de los catalanes a la sentencia, que ha vaticinado que será mayoritario.