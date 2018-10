Inés Arrimadas ha anunciado una querella contra la Mesa del Parlament por permitir una votación sobre una decisión dictaminada por el Tribunal Supremo. El Pleno del Parlament de Cataluña se reanudará a las 16:30 horas con el Debate de Política General en el que comenzará interviniendo Quim Torra.

Los diputados del Parlament inhabilitados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, son los siguientes: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Raül Romeva.Las primeras consecuencias políticas a la decisión adoptada por el Parlament no han tardado en llegar: el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a iniciar un requerimiento previo al mandatario de la Generalitat, Quim Torra, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.Con este Pleno, el Parlament ha retomado su actividad parlamentaria tras casi tres meses de cierre gracias al bloque de los partidos independentistas. Estos 77 días de cierre ha repercutido negativamente con un alto coste económico: más de un millón y medio de euros diarios sólo en sueldos de sus diputados. El último Pleno que se había celebrado hasta ahora fue el del pasado 17 de julio.Los diputados del PPC y de Ciudadanos han estado ausentes durante la votación. Antes de irse, la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ha anunciado una querella contra la Mesa del Parlament por permitir una votación sobre una decisión dictaminada por el Tribunal Supremo.La sesión en el Parlament se reanudará a las 16:30 horas con el Debate de Política General. Empezará interviniendo el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El miércoles será el turno de los grupos de la oposición, empezando por Ciudadanos. Por último, se procederán a votar las resoluciones en el Parlament este jueves.Tras estas dos votaciones la situación en el Parlament queda de la siguiente manera: se rechaza la suspensión de los seis diputados por el Supremo por los delitos de rebelión, pero estos mismos parlamentarios podrán delegar sus derechos en otros seis diputados para evitar que el separatismo catalán se quede sin la mayoría parlamentaria.

Se acepta la sustitución de los seis diputados inhabilitados por el juez Pablo Llarena al haberse aprobado el punto B del dictamen de este martes. El resultado ha sido el siguiente: 66 votos a favor, 4 en contra, ninguna abstención y 17 presencias pero no votaciones.Otra vez problemas con el nuevo método de votación. El resultado de la votación del punto B. Se aprueba con la mayoría simple de la Cámara. Se cierra la sesión al no haber más puntos en la agenda del Parlament de este martes.Se retoma la votación. El resultado de la votación del punto A del dictamen se rechaza por 71 diputados en contra, ningún voto en contra y ninguna votación. 17 diputados no han estado presentes en el hemiciclo. Se rechaza la suspensión de los seis diputados inhabilitados por el Tribunal Supremo.Se retrasa unos minutos la votación debido a los problemas técnicos que está generando el nuevo método de votación. Los primeros resultados no se dan por válidos debido a las quejas de varios diputados presentes en el Parlament.En unos minutos comenzará la votación que decidirá el futuro de los diputados inhabilitados por el juez Pablo Llarena.

La Mesa del Parlament lee en estos momentos la parte expositiva del dictamen antes de proceder a la votación sobre los diputados inhabilitados por el juez Llarena.Los diputados del Partido Popular de Cataluña también abandonan el Parlament. Los diputados del PSC, por su parte, se quedan en el hemiciclo para poder votar. Los partidos separatistas se quedan también para proceder a la votación.En unos minutos comenzará la votación. Los diputados de Ciudadanos abandonan la Cámara catalana para no votar.El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, una votación separada con respecto al Pleno de este lunes. "Nos oponemos a la votación separada a aquello que puede ser una contradicción entre ambos puntos del dictamen, así está escrito en el artículo 168 del Parlament", ha asegurado Carrizosa.La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado una querella contra todos los miembros de la Mesa del Parlament por permitir votar una resolución contraria al Tribunal Supremo. La formación naranja no descarta ampliar la querella contra la presidenta de la Comisión del Estatuto y alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas.

En el estrado se encuentra hablando el diputado del Partido Popular de Cataluña, Santi Rodríguez. "A nosotros nos preocupa que elParlament se salte sus propias leyes. Hemos visto como ellos mismos se saltaban la Constitución y el Estatut, nuestras propias leyes", ha afirmado Rodíguez desde el estrado en el Parlament.El Parlament de Cataluña debate sobre la suspensión de los diputados inhabilitados por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El Parlament retoma esta martes su actividad tras estar casi tres meses cerrado por el bloque del separatismo catalán. La cámara catalana reabre sus puertas tras los incidentes que se registraron este lunes entre los Mossos y los manifestantes separatistas con motivo del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O que se celebró en Cataluña.

El pleno programado es sobre el Debate de Política General en Cataluña y mide las relaciones entre los partidos separatistas registrados el pasado lunes: JxCAT, ERC y la CUP. También se debate sobre el futuro de los diputados suspendidos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena: Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva.

Este debate se presenta clave para el presidente del Parlament, Roger Torrent, al tener que pronunciarse sobre una decisión dictaminada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio.