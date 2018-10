Buch comparecerá en el Parlament por la violencia de los CDR en las conmemoración del 1-O

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, comparecerá ante el Parlamento de Cataluña a petición propia para “dar explicaciones a la Cámara” tras los incidentes violentos del lunes en los que los CDR trataron de asaltar la Cámara catalana en el primer aniversario del 1-O.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también ha afirmado en el Debate de Política General que el Gobierno catalán debe hacer autocrítica sobre lo ocurrido: “Más inteligencia política para todos; y nosotros, los primeros”, ha dicho en alusión a su Ejecutivo.

Torra ha explicado que los dirigentes políticos deben explicarse más: “Tenemos que hablar más claro y que todo el mundo pueda compartir el camino trazado”, y ha pedido que las movilizaciones soberanistas no bajen de intensidad pero sean siempre pacíficas.

Torra dice condenar la violencia

Torra, ha lamentado en el Parlamento catalán los incidentes que se produjeron el lunes en la conmemoración del primer aniversario del 1-O, porque “el camino de la independencia no es este” a pesar de que él mismo lunes alentó a los violentos CDR afirmando que “hacéis bien en presionar”.

Lo ha dicho este martes en la intervención inicial del Debate de Política General, donde ha defendido que fueron unos “hechos aislados que no son nada representativos” del movimiento soberanista, y ha pedido que todas la movilizaciones sean “radicalmente no violentas”.

“El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Tenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta”, ha dicho, y ha prometido que el Gobierno catalán hará autocrítica sobre qué podría haber hecho mejor.

Aun así Torra ha afirmado hoy que el independentismo “no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad” en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.