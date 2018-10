La consellera Jordà: “No tocaba conmemorar el 1 de octubre con violencia”

La consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, ha afirmado este lunes por la noche sobre los incidentes del primer aniversario del 1-O en Barcelona: “No tocaba. Conmemorar el 1 de octubre no es violencia“.

“Construir la República es trabajar por un país democrático, cívico, pacífico, igualitario, justo socialmente, antirracista, antihomóbobo”, ha dicho en un tuit. Y ha insistido en pedir “un país de respeto. La violencia solo aporta deriva; la libertad, oportunidades”.

No tocava.Commemorar l’1 d’octubre no és violència.Construir la República és treballar per un país democràtic,cívic,pacífic,igualitari, just socialment,antiracista, antihomofòbic.Un país de respecte. La violència només aporta https://t.co/IzTA9PqdlA llibertat oportunitats #Seguim

— Teresa Jordà (@TeresaJorda) October 1, 2018