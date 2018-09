Junqueras encabezará la lista de ERC a las elecciones europeas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras -preso en Lledoners-, será el candidato de su partido a las elecciones europeas del año que viene, según confirman fuentes de su entorno a OKDIARIO.

Junqueras, que ya fue eurodiputado en 2009, vuelve a liderar la candidatura republicana al Parlamento Europeo, donde conoció a su compañero de prisión Raül Romeva, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya.

De esta forma, según fuentes de la dirección de ERC, se podrá “evidenciar la injusticia y represión que sufrimos en España” ya que “un diputado no podrá acudir a las sesiones del Parlamento Europeo por encontrarse en prisión por delitos que no ha cometido y que la justicia europea no reconoce”.