Valls niega que el español peligre en Cataluña: “No lo creo pero hay gente que lo vive así”

El ex primer ministro francés y aspirante a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha apostado por respetar el equilibrio entre el catalán y el castellano en Cataluña, y ha afirmado que no cree que se excluya al castellano: “Yo no creo que esté en peligro, pero hay gente que lo vive así y tenemos que respetarlos a todos”, al ser preguntado por este asunto.

“Tenemos que ir con cuidado sobre el tema del idioma, porque la fuerza de Cataluña y Barcelona era ese bilingüismo”, ha reflexionado al ser preguntado por qué opina sobre la inmersión lingüística en una entrevista de la Ser recogida por Europa Press, en la que ha añadido que no cree que la inmersión lingüística actual excluya al castellano.

“Noto muchas trincheras, sociales y políticas”, y si el idioma se convierte en una de estas, según él, ha dicho que hay que abordarlo, aunque ha llamado a la cautela.

“Son catalanes y son barceloneses todos los que viven y trabajan en ésa ciudad”, ha dicho, y ha asegurado que no es momento de hablar de nombres cuando le han pedido más detalles de su lista.

Al ser preguntado por quién financia su candidatura, ha respondido con otra pregunta: “¿Qué hay detrás de esta pregunta?”, para asegurar posteriormente que detrás de su candidatura hay una asociación en la que pueden participar los ciudadanos y ha prometido mucha transparencia.

El PSC muestra su admiración

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado su respeto por la candidatura del ex primer ministro francés Manuel Valls al Ayuntamiento de Barcelona y ha asegurado que mantiene una “magnífica” relación con él, pero ha recalcado que va a ser el aspirante de Cs y que por eso su partido no piensa integrarse en esa candidatura, sobre cuya fortaleza ha dicho: “Menos lobos, Caperucita”

En un desayuno informativo en Madrid, el dirigente socialista, que ha elegido un tono de broma para responder sobre este asunto, ha asegurado que probablemente los más contentos con esa candidatura son los franceses y que el último gran mitin al que el ahora candidato municipal acudió fue uno del PSC en 2015, por las elecciones europeas.

Tras su abandono de la política francesa y del socialismo de aquel país, ha continuado Iceta, “ha decidido que quiere otra cosa”. “Yo también quería ser más alto, hasta que renuncié”, ha ironizado.