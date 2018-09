Torra pide a los independentistas “reivindicar con intensidad el 1-O como el día de la victoria”

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha pedido este miércoles reivindicar con intensidad el primer aniversario del 1-O: “No como el día que nos pegaron, que también; no como el día de la represión, que también, sino como día de la victoria”.

Lo ha dicho en la presentación del libro ‘Escrits de presó’ (Enciclopèdia Catalana) del ex conseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, y donde ha llamado a “recuperar el espíritu de victoria” que considera que se vivió aquella jornada.

Torra ha criticado que siga habiendo presos soberanistas en la cárcel como el ex conseller, y ha concluido: “Defendamos aquello que somos. Es nuestra causa mayor por la que luchamos. Quim será libre pero nuestro pueblo también”.

En el acto, además de Quim Torra han estado presentes los ex presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas así como representantes de la vieja guardia de CDC, como el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, los ex consellers Francesc Homs y Germà Gordó, y también Oriol Pujol.

El exconseller de Interior del Govern que encabezaba Carles Puigdemont entró en la cárcel el pasado 2 de noviembre y desde entonces permanece allí de forma preventiva -primero en Estremera (Madrid) y después en Lledoners (Barcelona)- por su implicación en el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.

Entre el público también han estado muchos de los que han sido compañeros de Forn a lo largo de su carrera política, que se ha desarrollado mayoritariamente en el Ayuntamiento de Barcelona al lado de Xavier Trias.

Así, en las primeras filas estaban concejales y ex concejales de su grupo como Sònia Recasens, Maite Fandos y Mercè Homs, pero también algunos de quienes han sido sus rivales políticos, como el tercer teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens o el socialista Jordi William Carnes, además de otros cargos más técnicos del consistorio.

Tampoco han faltado representantes del actual Govern, entre ellos el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la consellera de Presidencia, Elsa Artadi; el conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Justicia, Ester Capella, así como la ex vicepresidenta Joana Ortega.

Diputados de ERC como Ferran Civit y Gerard Gómez del Moral; el cantautor Lluís Llach, el grupo Els Catarres -que le han dedicado una canción- y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, son otros de los que han estado entre el público.