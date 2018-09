En Comú carga contra Valls: “Barcelona no puede ser el refugio de su carrera fracasada”

El nuevo portavoz de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha asegurado este sábado que “Barcelona no puede ser el lugar de refugio de una carrera fracasada como la del señor Manuel Valls“, y ha insistido en que las elecciones municipales deben tratar sobre Barcelona y los intereses de los barceloneses, en referencia a la posible candidatura a la Alcaldía del ex primer ministro francés Manuel Valls.

En declaraciones a los medios tras el Consell Nacional que CatComú ha celebrado este sábado para ratificar los cambios en su ejecutiva, Mena ha dicho que Valls “no puede plantearse venir a Barcelona a acabar su carrera política”, ya que considera que tiene índices de popularidad muy fracasados en Francia.

Preguntado por otros posibles candidatos a la Alcaldía de Barcelona, ha asegurado que la capital catalana “necesita un candidato que esté a la altura de las necesidades que tiene la ciudad, que tenga claro cuál es el proyecto, y a partir de aquí mejorar la vida de los barceloneses”.

Es por eso que ha defendido que las municipales deben ir de la mano de la gente, tratar sobre qué soluciones se tienen para los conflictos, las necesidades y las reivindicaciones vecinales, y ha añadido que “la mejor propuesta” para las próximas elecciones es el gobierno de Ada Colau.

“Entiendo que todas las fuerzas políticas estén buscando al mejor candidato para competir con el orden de gobierno de Ada Colau y el gobierno del cambio en Barcelona. No lo tendrán fácil”, ha aseverado.

Mena ha emplazado a ERC a decidir si quiere construir la Barcelona del cambio y del futuro, en sus palabras, o bien si Ernest Maragall “continuará defendiendo el veto a la conexión de los tranvías como hizo Alfred Bosch”.

También ha instado a “todas las fuerzas políticas democráticas” a exigir la libertad de los “presos políticos”, en referencia a los líderes independentistas en prisión preventiva, porque ha defendido que “no han cometido ningún delito”.

“Lo que tendríamos que estar exigiendo desde todas las fuerzas políticas democráticas es que no tiene que haber presos políticos en las cárceles. No puede ser que haya gente en prisión preventiva de forma injusta cuando no han cometido ningún delito”, ha manifestado a los medios.

Mena ha hecho estas declaraciones en el marco del consejo nacional de Catalunya en Comú que ha renovado la dirección del partido, que se ha tenido que reestructurar tras la marcha de Xavier Domènech.

Mena ha eludido posicionarse sobre si, en caso de sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, se debería indultar a los independentistas presos y ha recalcado que hay que trabajar “para que puedan volver a casa” y para “distensionar y normalizar” la situación en Cataluña.

Consell

El Consell Nacional de CatComú ha ratificado este sábado la propuesta que la Coordinadora General, Ada Colau, presentó en la Comisión Ejecutiva de la organización –con 100 votos a favor, ocho en contra y 14 abstenciones–, que fue aprobada este viernes, y que consta de tres coordinadores generales (Ada Colau, Candela López y Ramon Arnabat) y seis secretarías.

Mena ha explicado que el núcleo coordinador que ratifican tiene dos mandatos importantes, como las elecciones municipales y el despliegue territorial de Catalunya En Comú: “Garantizar que la alcaldía del cambio que hemos tenido en Barcelona en los últimos años pueda llegar también a otros municipios de Catalunya”.

Así, ha recordado que su partido no ha modificado su ideario político, que “se asienta sobre los principios del republicanismo, de la soberanía, del municipalismo y del feminismo”, y que es a partir de esto con lo que quieren construir un proyecto político, el cual aspiran a que sea inclusivo y extensivo a todo el territorio de Catalunya.

También ha recordado la figura del ex líder de CatComú Xavier Domènech, y ha explicado que en la reunión del Consell Nacional “se han ratificado los valores que Xavi ha aportado y aporta a la organización: los valores del soberanismo, del republicanismo, de la democracia y del feminismo”.