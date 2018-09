Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) reparten pasquines y silbatos amarillos en Tarragona incitando a acosar, pitar y abuchear al alcalde socialista y a los concejales del PP y Ciudadanos durante las fiestas patronales.

Las calles han aparecido inundadas de carteles y pegatinas en los que sobre la imagen del regidor, Josep F. Ballesteros, y de concejales, como Rubén Viñuales, bajo la consigna “me niego a condenar las agresiones fascistas. Si estas fiestas me ves, PITAME”.

Los activistas del separatismo, además, han preparado indicaciones complementarias en las que convocan diferentes fechas, días y eventos concretos —hasta el próximo 23 de septiembre— para materializar escraches coordinados contra los miembros de las formaciones constitucionalistas con representación en la localidad catalana. Y para ello, han repartido silbatos de color amarillo entre los vecinos asegurando que se trataba del “silbato oficial de las fiestas”.

Algunos de los señalados denuncian a OKDIARIO que, una vez más, los separatistas utilizan el acoso para marcar a los que no piensan como ellos y excluir de una celebración que debería representar a todos los vecinos a aquéllos que no comparten sus ideas radicales. Y añaden que los CDR están movilizando a gente y grupos afines de otras localidades para boicotear la celebración de las festividades locales con una estrategia que no es ni casera ni improvisada.

Durante la Crida, acto inaugural, y pregón de las fiestas el pasado viernes 14 los ediles de la CUP exhibieron esteladas y carteles a favor de los políticos presos en el balcón del Ayuntamiento.

Los CDR y asociaciones radicales independentistas, como ANC y Òmnium Cultural, han elevado la presión en las últimas semanas tras la celebración de la Diada y ante la inminente llegada del primer aniversario del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Caceroladas en las cárceles

CDR y ANC ya caldearon el ambiente el pasado verano frente a las prisiones catalanas donde actualmente se encuentran cumpliendo prisión preventiva los exdirigentes golpistas.

Cientos de independentistas se congregaron entonces delante del centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueras, para exigir la puesta en libertad de la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa.

Los separatistas convocaron una cacerolada para escenificar su apoyo a Bassa y que ésta pudiera escuchar los apoyos desde el interior de la prisión.

También se instalaron mesas y sillas y celebraron una cena popular justo en el perímetro de la cárcel. Todo con ello con la absoluta permisividad del Gobierno de la Generalitat de Quim Torra.