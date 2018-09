Torra: “Que nadie se engañe, que nadie abarate el sueño, nuestro objetivo es la república catalana”

El presidente catalán, Quim Torra, ha afirmado este viernes en un acto conmemorativo del 304 aniversario del final de la Guerra de Sucesión en Cardona (Barcelona): “Que nadie se engañe, que nadie abarate el sueño, nuestro objetivo es hacer la república catalana”.

Según ha informado el Govern en un comunicado, Torra ha resaltado su plena confianza en el pueblo de Cataluña que “no falla nunca, como ha demostrado una vez más este 1 de septiembre llenando la Diagonal”.

Ha reclamado que todo el mundo esté “hasta el final en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales”, y ha avisado de que existe una causa general contra el independentismo para dar miedo.

“Estoy en el mejor lugar para decir que no tenemos miedo, no hemos tenido nunca, que Cardona no tuvo miedo el 1714 y no tiene miedo el 2018, porque nunca se puede tener miedo a la libertad”, ha expresado.

Torra ha visitado Cardona para participar en los actos conmemorativos de los 304 años del final de la Guerra de Sucesión, en el marco de los actos de celebración del Aplec del 18 de Setembre.

Critica a Borrel

Además, ha criticado este viernes las intervenciones públicas del ministro de Exteriores, Josep Borrell, y del diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza sobre Catalunya, porque “no están ayudando a llevar las cosas a un terreno razonable” para el diálogo.

Al presentar la asociación de periodistas Col·lectiu Ciutadella en el Parlament con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, se ha referido a la moción que presentó el PDeCAT apelando al diálogo entre Generalitat y Moncloa, y ha atribuido su retirada a lo que ocurrió “en aquél momento y esa tarde”.

El pleno del Senado aprobó el miércoles una moción con los votos de PP, PSOE y Cs pidiendo al Gobierno que velara por la unidad de España e impidiera un referéndum sobre la independencia de Catalunya, algo que para Torra “va absolutamente en dirección contraria a la ambición de diálogo” que pregona.

“Cuando decíamos que hay que ir a por todas y tomar todos los riesgos, votar esta resolución nos pareció que no es aceptable; y también la intervención del señor Zaragoza me pareció absolutamente fuera de lugar”, ha esgrimido.

Zaragoza, en el Congreso, explicó la enmienda que el PSOE había pactado con el PDeCAT para incluirla en su texto y que llamaba al diálogo dentro del marco legal, diciendo que “se puede hablar de todo menos de la independencia”.

Torra también se ha referido a la situación de los diputados del Parlament procesados por presunta rebelión, a los que el Tribunal Supremo suspendió, y ha confiado en un acuerdo entre JxCat y ERC que lo solvente: “No podemos aceptar estas suspensiones”.

Asimismo, ha pedido centrar esta legislatura en “el derecho a la autodeterminación de los catalanes y la soberanía del Parlament: todo dará vueltas alrededor de esta idea”.