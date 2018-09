El líder de la juventudes de JxCAT sobre Soraya: “Por suerte no la veremos más, la hemos liquidado”

El líder de las juventudes del PDeCAT y diputado en el Congreso, Sergi Miquel, ha dedicado su discurso a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría “a quien hemos liquidado”, ha dicho. Miquel ha jaleado que “la suerte es que ya no la tendremos que ver más”. El diputado en el Congreso también ha amenazado que “a cada lado que quiten, pondremos cuatro, porque es nuestra forma de decir basta a la represión”.

Estas palabras de Miquel se producen el mismo día que la ex vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy ha comunicado oficialmente que deja la política y ha formalizado su renuncia al acta de diputada.

En la mañana de este lunes, Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho saber al presidente del PP, Pablo Casado, en una reunión en la calle Génova que deja la política. Casado, su rival en las primarias, le ha dado en las últimas semanas distintas opciones para incorporarse al nuevo equipo a fin de cumplir con el compromiso de integración, pero Sáenz de Santamaría ha optado por apartarse de la vida pública “y emprender otra etapa”, dice en un comunicado.

“He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí”, argumenta en el escrito.

“Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza”, explica