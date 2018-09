Borrell agradece a Tajani su defensa de la Constitución desde la Eurocámara frente a los golpistas

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, se ha reunido este lunes con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y le ha agradecido “su apoyo explícito a la Constitución española” frente al desafío separatista.

Según ha relatado el propio Borrell en su cuenta de Twitter, ambos han hablado también del futuro de Europa. El ministro español, que ha iniciado este lunes una visita de tres días a Estrasburgo, se ha reunido también con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans y con el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.

Tajani (perteneciente a Forza Italia, incluido en la familia política del PPE), ha sido un firme defensor de la Constitución española frente a los intentos del independentismo catalán de internacionalizar el ‘procés’ y buscar comprensión de las instituciones europeas.

Esta tarde me he reunido con el actual Presidente del @Europarl_ES, @Antonio_Tajani. Hemos hablado del futuro de la #UE y le he expresado mi agradecimiento por su apoyo explícito a la #ConstituciónEspañola. pic.twitter.com/2p52KgVLom

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 10, 2018