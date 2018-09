Eduard Pujol: “Es el momento de decir no a la monarquía del 155, no volveremos a los ochenta”

El portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado esta noche en el Fossar de les Moreres (Barcelona) que es el momento de decir “no al fascismo y a monarquia del 155”. El diputado de JXCat ha animado a los independentistas apuntando que “no volveremos a los años ochenta” donde “encontramos un estado que solo habla el lenguaje de la represión, el miedo y la amenaza”.

Pujol ha dicho que “a la buena gente no se la encarcela, se la escucha” y ha recordado que “si no hay delito no hay condena”, mientras ha amenazado que “seremos lo qué queramos ser, que se lo quiten de la cabeza”. El portavoz de los junteros ha afirmado que “estamos cerca de donde queremos estar” porque “la República es posible ahora, y la haremos todos juntos”.

El portavoz parlamentario de Carles Puigdemont, que también ha leído una carta escrita en la prisión de Lledoners por el presidente del grupo de JXCat Jordi Sánchez en la que aseguraba que el juicio servirá para “denunciar las mentiras del Estado”, ha asegurado que “este 11S es el 11S de la prisión, el exilio y la vergüenza”.

Pujol siempre ha mantenido una actitud claramente agresiva contra los partidos constitucionalistas y la aplicación del artículo 155 en la Comunidad Autónoma catalana. Ya con el PSOE en La Moncloa, Pujol ha insistido en que los socialistas deben “pedir perdón, aunque sea con la boca pequeña” por haber apoyado la aplicación del 155.