Los jueces y fiscales tras el anuncio de desacato de Torra: “No comparte los valores democráticos”

Las asociaciones de jueces y fiscales en declaraciones a OKDIARIO han valorado el desacato anunciado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que advertía este martes que “no podía aceptar, ni aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución”, por parte del Tribunal Supremo en la causa contra el independentismo catalán.

“Llegado el caso contrario”, añadía Torra, “si se diese el caso de que la sentencia no fuese la libre absolución de los procesados, estudiaré qué decisiones hay que tomar y me pondré a disposición del pueblo de Cataluña, a través de sus representantes legítimos en el Parlament“. Posteriormente, Torra incluso no descartaba “abrir las cárceles catalanas” si hay condenados en el juicio del ‘procés’.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura APM, Celso Rodríguez, en declaraciones a este diario considera que “la negativa a aceptar un eventual pronunciamiento condenatorio por parte del Tribunal Supremo es simplemente inaceptable”.

“En un Estado de Derecho el respeto a las resoluciones judiciales es uno de los pilares fundamentales para que pueda calificarse esa estructura política como verdaderamente democrática. Llama la atención que nada menos que la representación del Estado en la Comunidad Autónoma desprecie de tal manera lo que pueda pronunciar el Tribunal Supremo, el máximo órgano de nuestra estructura judicial” añade Rodríguez.

“Tal vez sea una cosa que dice, pero que no piensa. Si es que en su día se pronunciase una sentencia de condena, que no puede anticiparse ahora, estamos convencidos de que por parte de todos los poderes públicos esa sentencia será acatada y ejecutada como no puede ser de otro modo en un Estado de Derecho. Resulta inimaginable que se traicione la voluntad del Tribunal Supremo por ninguna autoridad penitenciaria“, señala el portavoz de la APM.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, afirma a este diario que “las sentencias deben acatarse y van dirigidas a otras personas, no a Torra . Es un brindis al sol y una rabieta. Es una afirmación que en un Estado de Derecho no se sostiene. Mantener que una sentencia no se va a acatar, lo que demuestra es que no comparte los valores democráticos y las resoluciones del Poder judicial, apartándose de los pronunciamientos de un Poder del Estado”.

Desde Juezas y Jueces por la Democracia, su portavoz Ignacio González Vega destaca que “las declaraciones de Torra se han hecho en un contexto político” y que “España es un Estado de Derecho donde impera la Ley, que es la expresión de la voluntad popular”.

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Fiscales AF, Cristina Dexeus, señala a este diario que las afirmaciones de Torra “pretenden subir el tono de tensión en la calle ante el 11 de septiembre y el 1 de octubre, y ésta es la manera de azuzar a la ciudadanía y a los independentistas. La estrategia independentista es muy clara: poner en tela de juicio el Estado de Derecho, la democracia española y el Poder judicial, sembrando la duda de parcialidad, falta de profesionalidad y de falta de garantías en esta lucha por internacionalizar el conflicto“.

“En una democracia de primera como es España, es sorprendente que el máximo representante del Estado español en Cataluña diga esas atrocidades. Es un ataque a nuestro sistema incomprensible” sostiene la portavoz de la AF.

Por último, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales UPF, Emilio Fernández, destaca que las palabras de Torra “se valoran por si mismas”. “Es una arenga para sus seguidores, pero no pueden tener ningún efecto frente a los demás. Las sentencias tienen su valor cuando son firmes y cuando hay que ejecutarlas, la Ley y el Estado tienen los medios para ejecutarlas con independencia de que gusten o no gusten. Las sentencias hay que cumplirlas” concluía el portavoz de la UPF.