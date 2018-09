El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha anunciado que el PP no participará en los actos institucionales de la Diada del 11 de septiembre y ha criticado que los partidos independentistas no han consultado con la oposición su formato.

En rueda de prensa tras participar en la reunión de la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces este martes, ha explicado que otros años “han tenido el respeto” de presentarlo ante la Mesa y someter a votación el formato de estos actos antes de anunciarlo a la prensa.

“Esto sí que es falta de libertad de expresión. A nosotros sí que nos están tapando la boca”, según él, y ha criticado que el independentismo “tenga secuestrada” la cámara, donde el pleno de Debate de Política General empezará el 2 de octubre, en vez de la última semana de septiembre como en otros años.

También ha destacado que haya proposiciones de ley en las comisiones paralizadas y que “se acumulan desde hace meses”, y ha añadido que en el tramo final de la última legislatura todas las iniciativas estaban supeditadas a aprobar las leyes de desconexión.

Además, ha recordado que en los últimos meses tampoco se avanzó, por las diferencias entre JxCat y ERC sobre cómo abordar la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo y las propuestas de candidatos a presidir la Generalitat “que no cumplían los requisitos”.

Preguntado por la conferencia de este martes por la tarde del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Fernández ha augurado “declaraciones inflamadas y lenguaje agresivo”.

Torra y todo su Govern acudirán a la manifestación de la Diada

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudirá a la manifestación convocada por la ANC para el 11 de septiembre con motivo de la Diada. “Acudirá todo el Govern”, ha explicado la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, en rueda de prensa tras el Consell Executiu que ha tomado la decisión.

Así, el Govern apoyará la manifestación que en esta edición prevé llenar la avenida Diagonal de Barcelona desde la Zona Universitària hasta la plaza de las Glòries.

Sobre los actos institucionales organizados por la Generalitat, la consellera ha destacado que se han tenido que preparar “en un tiempo récord” y ha reconocido que por momentos pensaron que no sería posible.

Preguntada por que varios partidos ya han dicho que no acudirán, ha recordado que algunos de ellos no han ido nunca: “Hubiésemos hecho la Diada que hubiésemos hecho, no irían”.

Ha defendido que el Govern centra estos actos en la defensa de los derechos civiles y pone como protagonistas a los dirigentes encarcelados: los actos que organizan conjuntamente con el Parlament incluirán una marcha dedicada a su libertad y al retorno de los que están en el extranjero.

“Cuando se ha hablado de derechos civiles y se ha hablado de Rosa Parks o del pueblo gitano, también han decidido que no iban. Hemos hecho la Diada que creíamos que tocaba. Ha habido más debate que otros años”, ha dicho, y ha deseado que sea la primera y última vez que se celebra una Diada con miembros del anterior Govern en el extranjero.

En respuesta a los periodistas sobre si la defensa de los encausados en el proceso independentista se está costeando con fondos públicos, ha respondido que “la defensa del Govern legítimo se paga con fondos privados”.

Lo que todavía no tiene decidido el Ejecutivo de Quim Torra cómo sus componentes participarán de los actos del primer aniversario del 1-O y las siguientes fechas marcadas en el calendario de otoño: “De momento no tenemos nada cerrado”.