El independentismo se agarra a lo que haga falta para tratar de justificar el discurso. Cada día más a la desesperada, ha sido esta vez su ‘líder supremo’, Carles Puigdemont, quien ha encontrado un nuevo ‘argumento’. Lo ha hecho ni más ni menos que en el anuncio de la Comisión Europea de analizar la conveniencia de retirar el cambio de hora para que todo el año impere lo que se conoce como ‘horario de verano’. ¿Cómo enlaza esto con el golpismo? De la forma más disparatada.

El Ejecutivo comunitario anunció a principios de julio la puesta en marcha de una consulta en línea que se cerró el pasado 16 de agosto y que planteaba dos posibilidades: mantener el sistema actual de cambio de hora bianual en toda la Unión, o abolirlo en todo el territorio comunitario. La segunda opción se ha impuesto por goleada, con un 80% de apoyos y, pese a no ser un proceso vinculante, el presidente del organismo, Jean-Claude Juncker, ha confirmado que estudiará el asunto en profundidad.

Es en este punto en el que escarba Puigdemont (y manipula, ya que da por hecho algo que sólo es una opción en este momento): “La Comisión anulará el cambio de hora después del resultado de una consulta con la participación de menos del 1% de la población. Yo lo hice y me gusta la decisión. Lo tendré en cuenta cuando un dirigente europeo diga que el referéndum del 1-O no vale porque participó el 43% del censo”, ha tuiteado.

La @EU_Commission anul·larà el canvi d’hora després del resultat d’una consulta on ha participat menys del 1% de la població. Jo ho vaig fer i m’agrada la decisió. Ho tindré en compte quan un dirigent europeu digui que el referèndum 1O no val pq hi va participar el 43% del cens. https://t.co/DwNZ9UzkIT

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de agosto de 2018