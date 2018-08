Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha afirmado que no ve necesario hacer “una ocupación masiva” del espacio público con lazos amarillos porque considera que genera conflictos y puede afectar al medio ambiente.

En una entrevista este viernes en Rac1, Colau ha opinado que se pueden colocar en balcones o en la ropa, por ejemplo, pero no ve conveniente colocarlos en según qué espacios: “Pediría que se tenga en cuenta el medio ambiente y que llenar un parque o un bosque de plástico no es necesario”.

Aun así, ha subrayado que no es lo mismo colocar un lazo que quitarlo, ya que ha considerado que “sacar el símbolo de otro es una situación de agresión”.

“El problema es cuando hay algunos partidos que en vez de ayudar a solucionar la situación intentan incendiar y convertirlo en una guerra de símbolos”, como ha apuntado que hace C’s.

Diada

Colau ha dicho que no acudirá a la manifestación independentista convocada por las entidades soberanistas con motivo de la Diada porque, aunque es favorable al derecho a decidir, no lo es de la independencia.

“Refuerza la vía unilateral y no me siento llamada a la manifestación”, ha dicho, pero ha asegurado que el Ayuntamiento colaborará para que se pueda desarrollar con éxito.

La alcaldesa ha detallado que ha visitado a varios políticos presos como los ex consellers Dolors Bassa y Raül Romeva, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, con quienes ha mantenido “largas conversaciones” y espera verse pronto con la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

Ada Colau también ha lamentado que en la concentración por el aniversario de los atentados del 17 de agosto la policía requisara pancartas “de un signo político y no de otro” y ha dicho que pedirá explicaciones a la Delegación del Gobierno en Catalunya por esa actuación, con la que ha dicho discrepar totalmente.

La alcaldesa ha comentado que el Ayuntamiento está batallando para conseguir una mejor regulación del alquiler, y ha dicho que ella misma ha sufrido una subida de la renta: “Yo también soy una afectada, me acaban de subir el alquiler 300 euros”, ha explicado.