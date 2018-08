La Generalitat niega trato de favor a los golpistas presos en cárceles catalanas

La consellería de Justicia del Gobierno de la Generalitat ha negado hoy que dé un trato de favor a los políticos independentistas presos, como ha denunciado el líder del PPC, Xavier García Albiol, y ha asegurado que las visitas que reciben de autoridades se llevan a cabo siguiendo los protocolos, sin generar problemas de seguridad.

Albiol ha denunciado hoy “graves” y “escandalosos” tratos de favor a los políticos independentistas encarcelados en Cataluña, desde diversas visitas presenciales diarias hasta visitantes que acceden sin registros previos, poniendo en “riesgo” así, ha alertado, la “seguridad” de esos centros penitenciarios.

Según el dirigente del PP, esos tratos de favor irían desde que los políticos presos reciben “tres o cuatro visitas diarias” presenciales; visitantes que acceden “sin ningún tipo de control de seguridad”; o visitantes “anónimos” que son “colados” en concepto de autoridades, sin serlo.

Fuentes de la consellería de Justicia consultadas han asegurado que no se da ningún trato de favor a los políticos independentistas en prisión preventiva en las cárceles catalanas y que las visitas de las autoridades no generan ningún problema de seguridad.

Según las fuentes, las autoridades tienen derecho a visitar cuantas veces quieran a los presos y siempre se les somete a controles de seguridad adecuados a su condición de autoridad.

La consellería de Justicia alega además que no está regulada ninguna limitación a las visitas que los presos pueden recibir por parte de autoridades, entre las que se incluye el presidente de la Generalitat, el del Parlament, consellers, alcaldes y diputados, así como embajadores y cónsules.

Respecto a las visitas de familiares y amigos, la consellería de Justicia asegura que los políticos independentistas presos siguen también el mismo régimen que los otros internos.

Los nueve políticos independentistas en prisión preventiva por rebelión terminaron de ser trasladados a prisiones catalanas el pasado mes de julio. Los ex consellers de Presidencia, Jordi Turull; Interior, Joaquim Forn, y Territorio, Josep Rull, llegaban a la cárcel de Lledoners el 11 de julio, donde ya se encontraban el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart; el ex presidente de ANC, Jordi Sánchez; el ex conseller de Exteriores, Raül Romeva, y el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.