Colau enloquece: “Por las noches salgo a poner y quitar lazos y luego echo una risa maligna”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha perdido definitivamente la cabeza. Al menos es lo que han pensado muchos usuarios de las redes sociales, al leer el mensaje que la regidora podemita ha publicado este mediodía en Twitter.

“Os he hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquisas, colgar lazos amarillos para después descolgarlos y volverlos a colgar… y cuando llego a casa me tomo un vaso de ratafía y echo una consigna maligna“, ha escrito a las 11 y media de la mañana.

He fet creure q estava d vacances amb la família, però en realitat per les nits em dedico a apagar peveters, alterar marquesines, penjar llaços grocs per després despenjar-los i tornar-los a penjar… I quan arribo a casa em prenc un got de ratafia i faig un riure maligne 🙃 — Ada Colau (@AdaColau) August 23, 2018

Todo empezaba a encajar, porque se diría que Colau había escrito su mensaje bajo los efectos de la tarafía, la bebida espiritosa favorita del presidente Quim Torra, similar al aguardiente, elaborada con nueces verdes y hierba silvestres.

Sin embargo, Ada Colau ha publicado en seguida la siguiente aclaración: “Perdonadme pero sólo con humor se puede aguantar tantas barbaridades como las que recibo cada día por aquí. Y ahora si me permitís, apago Twitter hasta mañana. ¡Cuidaos mucho!”. Y ha continuado disfrutando de sus vacaciones.

Perdoneu però només amb humor es pot aguantar tantes barbaritats com les que rebo cada dia per aquí. I ara si em permeteu, apago twitter fins demà. Cuideu-vos molt! — Ada Colau (@AdaColau) August 23, 2018

El enigmático mensaje de Ada Colau aludía a la polémica que se ha levantado al aparecer apagado el pebetero del Fossar de les Moreres, que ilumina el monumento a los defensores de la ciudad de Barcelona durante el asedio de las tropas borbónicas en 1714. El episodio nuclear sobre el que gira toda la mitología que han construido los independentistas.

Los partidos separatistas se han puesto conspiranoicos y han atribuido al apagón a la voluntad política de Ada Colau de darles la espalda. El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha clamado: “El Fossar de las Moreras es un símbolo de la residencia del 1714. Es del todo inapropiado que no expliquen el motivo del apagón y envíen al Memorial ‘a presentar una instancia. Queremos saber el motivo y que la llama vuelva lo antes posible”.

El Fossar de les Moreres és un símbol de la resistència del 1714. És del tot inapropiat no donar cap raó de la seva apagada i enviar el Memorial “a fer una instància”. Volem saber-ne els motius i que torni la flama el més aviat possible https://t.co/ndtYc2ZfeF — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) August 22, 2018

Al final, la explicación era mucho más peregrina: el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que el pebetero se apagó debido a una avería en el termostato que regula su temperatura. Los servicios técnicos trabajan para que la llama pueda volver a lucir cuanto antes.

Este es el motivo del surrealista mensaje de la alcaldesa Ada Colau, que muchos han interpretado como un exceso de ratafía, o como una burla sobre la pugna que mantienen en las calles los separatistas que ponen lazos amarillos, protegidos por los Mossos, y los constitucionalistas que los quitan, perseguidos por los Mossos.