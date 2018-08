Cunillera no se toma en serio la carta de Torra: “Le contestaré cuando vuelva de vacaciones”

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, no se ha tomado muy en serio la misiva del presidente de la Generalitat, Quim Torra, inventando agresiones de las fuerzas del orden a los CDR para reclamar que el Gobierno las detenga. Cunillera ha advertido este miércoles que no será hasta la semana que viene, al volver de sus vacaciones, cuando conteste a Torra.

Lo ha dicho después de que Torra haya reclamado también por carta al ministro de Interior que intervenga en las presuntas agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a independentistas ante el “silencio” de Cunillera.

“La semana que viene me reincorporo y le contestaré. No tengo ningún inconveniente”, aunque no ha querido avanzar públicamente el contenido de la respuesta, si bien ha observado que Torra sí lo conoce, porque han abordado esta cuestión anteriormente.

Preguntada por esto, ha respondido: “No me parece correcto decirle lo que le pondré en la carta. Lo sabe él. Las relaciones cordiales y correctas han de ir conducidas por el hilo conductor de la confianza mutua. No me parece ni correcto ni educado ni elegante contestarle públicamente antes”.

“Correcto, elegante y educado”

“Estoy de vacaciones: Le contestaré cuando se acaben las vacaciones oficiales. Aunque haya tenido que hacer algún ‘bolo’, estoy de vacaciones y le pienso contestar el primer día que vuelva. Lo correcto, elegante y educado es que le conteste cuando tenga la firma de delegada”, ha argumentado.

Cunillera ha dicho a Torra que las explicaciones del ministro de Interior serán las mismas, y ha informado de que también hará pública la carta una vez llegue a manos del presidente de la Generalitat en primer lugar.