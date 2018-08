Buch afirma que no se puede desestimar la motivación terrorista en el ataque de Cornellá

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmado que “hoy por hoy” no se puede desestimar que el ataque a una comisaría de los Mossos d’Esquadra en Cornellá de Llobregat (Barcelona) tenga una motivación terrorista.

Lo ha dicho este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, al ser preguntado por si se mantiene este ataque como terrorista, pese a que no se encontraron armas ni explosivos en la casa del atacante y después de que su mujer declarara que él quería suicidarse por ser homosexual al temer que por eso no le aceptara la comunidad musulmana.

Buch ha asegurado que la investigación puede durar semanas y que hasta que no tengan toda la información necesaria no podrán “decir seguro si es una cosa u otra”. Ha explicado que en el registro de la casa del atacante no se encontraron armas ni explosivos, y que se encontraron “herramientas de tipo tecnológico” que deben analizar.

El conseller de Interior ha negado que los Mossos d’Esquadra deban reforzar la seguridad de sus comisarías tras el ataque: “No tiene porque cambiar nada”, aunque ha destacado que en la reunión del Gabinete de Coordinación Antiterrorista del lunes se recordaron las medidas necesarias.En este sentido, ha reconocido que cualquier cuerpo de policía es un “objetivo terrorista” y que en una alerta de 4 sobre 5 es necesario extremar todas las precauciones.

Revilla ve falta de previsión

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera una “falta de previsión” por parte de los Mossos d’Esquadra encargados de la comisaría de Cornellá de Llobregat (Barcelona) que un hombre tratara de atacarles en las instalaciones con un arma blanca.

“Que haya entrado un hombre ahí con un cuchillo, será una falta de previsión por parte de quienes tenían el control de esa comisaría”, ha subrayado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que “lo preocupante” hubiera sido que este individuo, que fue abatido por los Mossos, tuviera más conexiones con gente radicalizada.