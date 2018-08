Carrizosa (C’s): “Torra utiliza los Mossos como policía política, es una aberración”

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que el Govern de la Generalitat “está utilizando a los Mossos como una policía política amenazando a aquellas personas que quitan lazos amarillos de una farola“. “Es de extrema gravedad”, ha advertido.

“Todo el mundo sabe que no puedes colgar lo que tú quieras de una farola”, ha añadido. “Si tú lo haces en tu Ayuntamiento, te van a requerir para que lo quites. No puedes pegar adhesivos, no puedes pintar los muros, no puedes pintar el asfalto“, ha remachado.

Poco antes, Carrizosa había asegurado este lunes que “reprimir policialmente” a quienes quitan lazos amarillos “es ilegal y una aberración”. “Ni quitar ni poner lazos es delito”, ha añadido.

En un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Carrizosa se ha posicionado con la postura de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha defendido que “no ve delito alguno” en colocar o retirar lazos amarillos porque “forma parte de la libertad de expresión”.

Ni quitar ni poner lazos es delito. Y, en concreto: -Ponerlos en instituciones y espacios públicos es infracción administrativa y rompe la neutralidad ideológica -Quitarlos no es infracción administrativa -Reprimir policialmente a quienes los quitan es ilegal y una aberración https://t.co/dI24rlIi7G — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) August 20, 2018

Con todo, el portavoz de la formación ‘naranja’ ha opinado que poner lazos amarillos —solicitando la libertad de los políticos catalanes presos— en instituciones y espacios públicos “es infracción administrativa y rompe la neutralidad ideológica”.

Sin embargo, para Carrizosa la retirada de los mismos no implica una infracción, y “reprimir policialmente a quienes los quitan es ilegal y una aberración”.

El político catalán se ha expresado así después de que la Generalitat de Cataluña anunciase que podrían aplicarse sanciones de hasta 30.000 euros por la retirada de lazos amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.