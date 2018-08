El abogado de Puigdemont anuncia su hoja de ruta: “El 1-O volveremos al lugar del crimen”

Esta vez es la definitiva. Llevan seis años anunciándolo, desde que Artur Mas puso en marcha el procés, pero el abogado de Puigdemont y la periodista Pilar Rahola quieren convencer a su público de que, esta vez sí, ya tocan la república con las yemas de los dedos.

En un acto público, la periodista Pilar Rahola ha anunciado que los independentistas preparan “un otoño caliente, como dicen en los madriles, un otoño muy potente”. La consigna es mantener la tensión en las calles para consumar la ruptura de la Constitución, una vez recuperado el poder en las instituciones.

El abogado del ex presidente Carles Pugdemont, Jaume Alonso Cuevillas, se ha estrenado en su vertiente de mitinero con una analogía para los aficionados a las series de televisión: “Si la primera temporada fue emocionante, la segunda viene fuerte y acaba bien, no hará falta una tercera temporada“.

“Hay que reventar la Diagonal”

Cuevillas ha dejado entrever la hoja de ruta que preparan los independentistas, con algunos hitos: “Con el discurso del presidente Quim Torra del 4 de septiembre iremos a por todas. El 11 tenemos que reventar la Diagonal. Luego vendrán conmemoraciones tristes como el 20-S. Y el 1 de octubre volveremos al lugar del crimen, a los colegios, algo pasará. Luego el aniversario de los encarcelamientos, comenzarán los juicios, las europeas… Si todos seguimos igual de alzados y firmes, no hará falta una tercera temporada”.

Este es por tanto el inagotable calendario de movilizaciones que preparan los independentistas para mantener la crispación en las calles y la ruptura de la convivencia. El discurso de Torra del 4 de septiembre supondrá el pistoletazo de salida.

La hoja de ruta incluye fechas como la Diada independentista del 11-S, la el primer aniversario del 20-S [el día que cerca de 40.000 separatistas cercaron a la Guardia Civil y a una comisión judicial en la Conselleria de Economía], y el aniversario de la entrada en prisión de los Jordis y el resto de los golpistas.

Rahola frente a Manuel Valls

En la estrategia dirigida por Carles Puigdemont desde su mansión de Waterloo también juegan un papel importante las dos citas electorales del próximo año: las elecciones europeas (en las que Puigdemont incorporarse a alguna candidatura de extrema derecha como la de los independentistas flamencos) y las municipales.

Puigdemont quiere que Pilar Rahola encabece la candidatura de los separatistas al Ayuntamiento de Barcelona, para evitar que venza la lista de Ciudadanos que podría encabezar el ex primer ministro de Francia Manuel Valls.

En el mismo acto, Rahola se ha dirigido al público así: “Os necesitaremos, porque esto va de verdad. Proclamamos la república y ahora ya sabemos que dar marcha atrás no sirve, por tanto no lo haremos. No tenemos que fallar a los presos, les hemos vendido a nivel jurídico y no conseguirán destruir nuestros derechos”.