Ausencias destacadas en el acto de apoyo a las víctimas y sus familias

El acto de conmemoración del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils estaba fijado desde hace un año en todas las agendas. Cuando el 17 de agosto del año pasado Younes Abouyaaqoub estrelló una furgoneta en Las Ramblas, el 17A quedó marcada en el calendario como una fecha que cabría recordar. Y hace unos meses, el ayuntamiento de Barcelona en colaboración con el gobierno y los consulados de los países en los que hubieron víctimas, fijaron para la mañana de ayer un acto de conmemoración donde los protagonistas eran las víctimas y sus familias pero a donde todos estaban invitados.

Aún la previsión en las agendas del acto de homenaje a las víctimas de los atentados, hoy en la Plaza de Catalunya había ausencias muy destacadas y destacables. A diferencia de los Reyes, el presidente del Gobierno, el líder de la oposición Pablo Casado o el de Ciudadanos Albert Rivera, el secretorio general del tercer partido del Congreso, Pablo Iglesias, se ha ausentado del acto de recuerdo a las víctimas aunque ya ha agotado el periodo de baja por paternidad. Tampoco estaba su brazo en Cataluña, el líder de Catalunya en Comú Xavier Domènech. Podemos ha delegado su participación en la portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra.

Tampoco estaba en la plaza de Catalunya el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ni el del Partido de los Socialistas de Catalunya Miquel Iceta, que hoy celebraba años. Por parte de los socialistas tampoco ha asistido la numero dos del partido Adriana Lastra, delegando su representación en el secretario general adjunto del grupo en el Congreso Rafael Simancas, el secretario de organización del PSC Salvador Illa y el portavoz en el ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. De los lideres del Congreso, también faltó el portavoz del PDeCAT Carles Campuzano, el de Compromís Joan Baldoví, y la de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia. Si estuvo el portavoz del PNV Aitor Esteban.

También se ausentaron del acto algunos de los concejales del equipo de gobierno de Ada Colau en el ayuntamiento de Barcelona, destacando la ausencia del primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello, en un viaje oficial de 28 días a su país con 19 días sin actos oficiales. Además, ningún representante de la CUP acudió al acto, en este caso como protesta por la presencia de Felipe Vl. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy -al frente del ejecutivo el día de los atentados- ni el ex ministro Juan Ignacio Zoido, tampoco han acudido al acto como si lo han hecho algunos compañeros suyos como la ex ministra y ahora portavoz en el Congreso del PP Dolors Montserrat o el ex director general de la Policia y ahora senador, Ignacio Cosidó.

Sin presidentes autonómicos pero con cónsules

Al acto de conmemoración del primer aniversario del 17A tampoco asistió ningún presidente autonómico más allá del anfitrión, el de la Generalitat Quim Torra. Si lo hicieron tres ministros del gabinete de Pedro Sánchez y la mayoría de los cónsules que tienen representación en la ciudad de Barcelona. También estuvieron los alcaldes de las ciudades implicadas en los atentados -Barcelona, Cambrils, Alcanar y Ripoll- pero también los de otros muchos municipios catalanes que se han querido sumar a las muestras de apoyo.

El estado, también ausente

Aunque ha habido mucha polémica entorno la presencia del jefe del estado al acto del 17A, la realidad es que el estado estuvo prácticamente ausente de los actos conmemorativos ya que los dos principales representantes, Felipe Vl y Pedro Sánchez, acudieron únicamente al acto de Plaza Catalunya sin acudir previamente a la ofrenda floral en el lugar donde quedó parada la furgoneta ni a la recepción a las víctimas y sus familias en el ayuntamiento. Además, aunque es cierto que la intención era ceder todo el protagonismo hoy a los que sufrieron el atentado, ningún representante del estado ha mandado ningún mensaje al mundo y a los terroristas un año después de los ataques, dejando la presencia internacional en los medios a manos de Ada Colau que ofreció un mensaje institucional el jueves por la noche y Quim Torra, que lo hizo horas antes del acto conmemorativo con otra declaración y por la tarde en un mitin ante la prisión de Lledoners.