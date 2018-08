Un grupo de independentistas de los CDR ha retirado la tarde de este viernes la pancarta de rechazo a la presencia del Rey Felipe VI en el acto por los atentados en la plaza Catalunya de Barcelona que ellos mismos habían colocado.

Colocaron la pancarta este jueves antes de medianoche y la han vuelto a recolocar completamente este viernes a las 07:25 horas después de que los Mossos d’Esquadra fueran al lugar de la pancarta e hicieran caer los dos extremos de madrugada, de 5 a 6 horas aproximadamente.

La pancarta ha vuelto a mostrar por la mañana la imagen del Rey invertida junto a la leyenda, escrita en inglés: ‘El Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes’.

Ofensas de la Generalitat

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha defendido la pancarta contra el Rey, ha explicado que él no quería estar al lado de Felipe VI durante el homenaje a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto de 2017. Ha asegurado, no obstante, que el Monarca no le ha dicho nada cuando él mismo le ha presentado a la mujer del ex consejero de Interior Quim Forn, Laura Masvidal, y que cuando ésta ha saludado a otras autoridades “algunos bajaban los ojos”.

Además, el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases ha calificado de “apuesta magnífica” la marcha silenciosa que han protagonizado hoy los Comités de Defensa de la República (CDR) para mostrar su solidaridad con las víctimas y protestar por la presencia de los Reyes en el acto oficial.

De Dalmases, que ha asistido a la ofrenda floral que han realizado los manifestantes en el mosaico de Joan Miró de La Rambla barcelonesa, ha asegurado después, en declaraciones a los medios, que “el protagonismo lo tienen las víctimas” y que su partido apoya cualquier reivindicación “a favor de los derechos humanos y de los derechos democráticos esenciales”.