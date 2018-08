Los separatistas de JxCat aplauden la manifestación de los CDR: “Una apuesta magnífica”

El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases ha calificado de “apuesta magnífica” la marcha que han protagonizado hoy los violentos CDR para protestar por la presencia de los Reyes en el acto oficial.

De Dalmases, que ha asistido a la ofrenda floral que han realizado los manifestantes en el mosaico de Joan Miró de La Rambla barcelonesa, ha asegurado después, en declaraciones a los medios, que “el protagonismo lo tienen las víctimas” y que su partido apoya cualquier reivindicación “a favor de los derechos humanos y de los derechos democráticos esenciales”.

Además, el diputado de JxCat ha querido “insistir” en que entre esos derechos democráticos figura el hecho de que en ningún país del mundo “deben existir los presos políticos”.

De Dalmases ha señalado que la marcha silenciosa de los CDR ha sido “una apuesta magnífica” que ha demostrado que Barcelona “es una ciudad de paz que se define a través de los principios del diálogo y del entendimiento”.

La marcha convocada por los CDR ha recorrido La Rambla desde la plaza Portal de la Pau, situada delante del puerto, hasta el mosaico de Joan Miró, donde los manifestantes han realizado una ofrenda floral y han cantado “Imagine” como tributo a las víctimas.

Torra con la mujer de Forn

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha defendido la pancarta contra el Rey, ha explicado que él no quería estar al lado de Felipe VI durante el homenaje a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto de 2017. Ha asegurado, no obstante, que el Monarca no le ha dicho nada cuando él mismo le ha presentado a la mujer del ex consejero de Interior Quim Forn, Laura Masvidal, y que cuando ésta ha saludado a otras autoridades “algunos bajaban los ojos”.

“Hoy no podíamos tener otro objeto que acompañar en el dolor, en un camino que es imposible de borrar y que siempre llevarán con ellos”, ha explicado, en referencia a las víctimas, a quienes han animado a decirle a la Generalitat si han fallado en algo.