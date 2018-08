Indignación entre los barceloneses por la politización del acto: “Aquí estamos por las víctimas”

Muchos catalanes han querido expresar ante los micrófonos de OKDIARIO su pena y vergüenza porque tanto los políticos independentistas como los violentos CDR (comités de defensa de la República), hayan tratado de politizar este viernes el acto de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 con lazos amarillos, banderas secesionistas e incluso varias pancartas contra el Rey de España, Felipe VI.

La tensión provocada los por los secesionistas ha llegado al punto de que se han vivido en las calles enfrentamientos incluso a golpes entre los CDR y los ciudadanos constitucionalistas a los que han tratado de arrancar las banderas de España.

“Muy triste la verdad. Lo de ver a ambos bandos. Los que sacan las banderas hoy… me parece muy bien que se haga otros días, pero hoy que es un día de unidad y de estar con las víctimas del terrorismo creo que las banderas se tienen que quedar en casa, la verdad”, expresaba un joven.

“Me siento ahora mismo avergonzada de toda la situación”, afirmaba una mujer. Y añadía: “Aquí estamos por las víctimas. Estoy desde el año pasado, estaba aquí. Por lo pronto no ha habido ningún respeto”.

Tristeza

“Me parece innecesario y además deja un poco claro la poca conciencia y la poca formación de la gente que participa en confrontaciones”, afirmaba un ciudadano en referencia a las provocaciones de los CDR.

Por último, una joven se mostraba tajante con la politización del dolor de las víctimas: “Estoy avergonzada porque hoy no es un día para esto, no es un día para una situación política. Yo creo que es un acto sobre un tema terrorista y deberíamos de unirnos y de apoyarnos. Hablar de paz y no de una situación política de banderas”.