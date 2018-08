El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha atacado al Congreso de los Diputados y a los partidos que “imposibilitan que se investigue” la relación del CNI con el imam de Ripoll. Puigdemont, que ha sido entrevistado junto al presidente Quim Torra en la radio pública catalana en motivo del primer aniversario del atentado, lamenta que “algunos de esos partidos participarán hoy de los actos de homenaje” mientras permiten una situación “indecente” por parte del Congreso con las víctimas.

Puigdemont ha cargado también contra el Cuerpo Nacional de Policía “por no informar a los Mossos” de la radicalización del imam de Ripoll, ya que considera que se trataba de “una cuestión de seguridad”. El ex jefe del ejecutivo catalán, que conmemorará los atentados en Bélgica, asegura que la policía de la Generalitat no tenía conocimiento de los antecedentes de Es Satty.

Quim Torra, por su parte, ha aprovechado este primer aniversario de los atentados para criticar que el gobierno “todavía no permite un acceso total de los Mossos a la lucha antiterrorista”. El presidente catalán ha pedido también que haga efectivo el pago de la deuda que tiene el Estado con la Generalitat en materia policial, para poder dotar a los Mossos d’Esquadra de todo lo necesario para luchar contra el terrorismo.

Sánchez, Grande-Marlaska y Delgado con los Reyes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Justicia, Dolores Delgado, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañarán este viernes a los Reyes en el acto institucional organizado en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

También han confirmado su presencia los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, sí como l presidenta del Congreso, Ana Pastor. Asimismo, se da por segura la asistencia de los presidentes del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del Constitucional, Juan José González Rivas, y otras autoridades del Estado.

Este acto, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, arrancará a las diez y media de hoy viernes en la Plaza de Cataluña. No se prevén discursos, sino una interpretación del ‘Cant dels Ocells’ y la lectura fragmentos de poemas. El objetivo del homenaje es rendir tributo a las víctimas y reiterar la solidaridad con sus familias.

Eso sí, mientras que la alcaldesa, Ada Colau, asegura que “todo el mundo será bienvenido” al homenaje, desde el mundo independentista han cuestionado la presencia del Jefe del Estado, al que siguen reprochando el discurso por la unidad de España que dio tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.