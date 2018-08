El Govern homenajea a los Mossos por su actuación en Alcanar mientras Torra se hace el protagonista

Este jueves se cumplirá un año de la explosión en el chalet ocupado por los terroristas de la célula de Ripoll en Alcanar. La explosión, en una zona residencial del municipio costero a pocos kilómetros de la Comunidad Valenciana, se produjo por la acumulación de bombonas de butano y la manipulación de explosivos mientras los terroristas preparaban TATP, el peróxido de acetona conocido como ‘La Madre de Satán’, con el que días después pretendían crear una masacre en la Sagrada Familia de Barcelona o el Camp Nou.

La lenta actuación de la policia autonómica catalana horas después de la explosión -los TEDAX, los expertos en explosivos tardaron hasta doce horas en llegar al chalet- no pudo evitar los atentados de la tarde, ya que horas antes del ataque en Barcelona, los Mossos habían hablado por teléfono con el terrorista que conducía la furgoneta Younes Abouyaaqoub, ya que su vehículo se encontraba frente la casa de Alcanar. La no relación de la explosión-pensando que era una cuestión de drogas- con el terrorismo islámico y el verdadero laboratorio de explosivos en el que convirtieron el chalet, no condujo la investigación por la línea correcta hasta hora después de los ataques. Además, las dos llamadas a Abouyaaqoub para decirle que habían encontrado su vehículo en la puerta de la casa, alertó a los terroristas que quedaban con vida que improvisaron un nuevo plan.

Aún los muchos fallos que se sucedieron ese día, y aunque los Mossos públicamente han pedido no ser homenajeados en relación con los atentados, una parte del Govern de la Generalitat se desplazará mañana a Alcanar para rendir un homenaje a la policia de la Generalitat. La delegación estará encabezada por el vicepresidente del gobierno, Pere Aragonès, que rendirá homenaje junto a los consejeros del Interior y Justicia Miquel Buch y Ester Capella, a los agentes que trabajaron sobre el terreno ese día.

Torra se hace protagonista

El viernes por la mañana, aunque todas las administraciones habían decidido ceder el protagonismo a las víctimas y sus familias, el presidente de la Generalitat les ha querido robar ese protagonismo convocando una reunión extraordinaria del ejecutivo catalán. Será a las 9.30, cuando además Torra ofrecerá una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Será el único representante institucional que hablará ese día, ya que ni la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, ni el presiente Pedro Sánchez ni el rey Felipe Vl, intervendrán públicamente.