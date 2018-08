Fernández (PP) exige que se retire la pancarta golpista de Gràcia y la CUP lo llama “pirómano social”

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha pedido retirar una pancarta a favor de los golpistas encarcelados que cuelga de la sede del distrito de Gràcia, a lo que la asamblea de la CUP de Gràcia le ha respondido que no es bienvenido y le ha llamado “pirómano social”.

“¿Y quién eres tú para exigir nada, iluminado? Ya sabes que no eres bienvenido al barrio, eres un pirómano social y un peligro para la convivencia”, ha sentenciado la CUP Gràcia en un comentario en Twitter respondiendo a la petición de Fernández en un apunte en la red social recogido por Europa Press.

I qui ets tu per exigir res, iluminat? Ja saps que no ets benvigut al barri, ets un piròrman social i un perill per la convivència.

