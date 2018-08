La CUP celebra el asalto de los CDR a la sede de ERC en Barcelona contra el “engaño” del Govern

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha expresado respeto por que los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) hayan asaltado la sede de ERC en Barcelona para exigir “desobediencia o dimisión” y que se implemente la independencia de Cataluña que aprobó el Parlament octubre. Aragonés ha reprochado al Govern que busque espacios de diálogo con el Estado como en la Comisión Bilateral del miércoles, que ha calificado de “engaño”.

“Más allá de no poder hablar en nombre de los CDR, sí que queremos expresar nuestro respeto” a sus acciones, ha afirmado en rueda de prensa, incluso a las que se desarrollan ante su sede, como la que el colectivo ha convocado la tarde de este jueves en Barcelona.

Frente a esas movilizaciones, que la CUP considera clave para que se pudiera celebrar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, Aragonés ha reprochado al Govern de la Generalitat que acudiera a la Comisión Bilateral, que acabó sin ningún acuerdo explícito: “Es un absoluto menosprecio cuando, reunión tras reunión, no hay ninguna respuesta“.

Así, ha reclamado al Govern que explique cuál es el objetivo de estos encuentros con el Gobierno “porque acaban saliendo a decir que de estas reuniones no hay resultado” ni se ha podido abordar la autodeterminación de Catalunya. “La respuesta del Reino de España ha sido muy clara: no hay derecho a la autodeterminación. No existe. E incluso se ha hecho alguna remisión al artículo 2 de la Constitución”, que recoge la indivisibilidad del Estado, ha lamentado.

Arran contra el PP

Ha acompañado a Aragonés la portavoz del movimiento juvenil Arran, Mar Ampurdanés, que ha recordado que el PP ha pedido seis años de prisión para los militantes identificados “de forma aleatoria” por el asalto que organizaron en marzo de 2017 de la sede de los populares en Barcelona.

“Sólo pretendíamos reclamar, exigir y reivindicar que el pueblo catalán llevaría a cabo un referéndum de autodeterminación”, ha señalado, y ha recordado que todos los grupos del Parlament menos la CUP condenaron la acción, también JxSí.

Es por ello que ha replicado al resto de formaciones independentistas que quienes apoyan la autogestión popular se enfrentan a “otro bando que solo se dedica a oprimir todo discurso y opción política que rompa con el régimen del 78”.