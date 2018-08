Los CDR cercan también las sedes del PDeCAT y la CUP: “¡Sin desobediencia no hay independencia!”

Los CDR han cercado en la tarde de este jueves la sede del PDeCAT en Barcelona. Unas 200 personas se han concentrado a las puertas de la formación independentista, después de hacerlo por la mañana en la sede de ERC, para pedir desobediencia y un nuevo Gobierno autonómico que ponga en marcha ya la república catalana.

Los violentos que esta misma semana insultaron y acosaron al juez Pablo Llarena, mientras cenaba en un restaurante, se han dedicado este jueves a pedir a las formaciones independentistas que no cedan, que no dialoguen con el Estado si no es para implantar ya la república. Bajo consignas como “¡Sin desobediencia no hay independencia!” o “El pueblo manda: desobedeced o dimitid”.

El mismo grupo de personas se han manifestado también frente a la sede de la CUP en la Ciudad Condal para pedir a la formación anticapitalista que muestre la “tarjeta roja al autonomismo” y que “tumbe” al gobierno de la Generalitat.

Los manifestantes han colgado en la entrada del local de la CUP dos pancartas en las que puede leerse: “El pueblo manda: desobedeced o dimitid” y “No os durmáis. Toca tomar partido”.

En un momento dado, mientras gritaban “tarjeta roja al autonomismo”, los concentrados han mostrado diversas cartulinas de este color y, posteriormente, dos de las manifestantes han tomado la palabra y han leído un manifiesto.

El mismo afirmaba: “Exigimos al Govern que obedezca el mandato del 1 de octubre (…) No queremos autonomismo, exigimos la república que votamos” (…) En caso contrario, exigimos al gobierno que desobedezca o dimita”.

La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Laia Estrada, ha respondido a los CDR asegurando que su partido “ha recibido el mensaje” y que lo trasladará a sus bases para que decida en qué se traduce esa tarjeta roja que han pedido los manifestantes.

Ha asegurado que la formación anticapitalista “no solo entiende, sino que comparte” acciones como la de hoy, y ha aseverado: “De Madrid no debemos esperar absolutamente nada. Todo depende de nosotros: hoy, aquí y ahora”.

Los manifestantes, que se han dirigido acto seguido en dirección al Passeig de Sant Joan, ya han realizado esta mañana una acción similar ante la sede de ERC.