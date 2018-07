La fiesta de Puigdemont acaba en una ‘rave’ separatista en Waterloo al son de Valtonyc ‘DJ Llarena’

La fiesta de bienvenida a Carles Puigdemont a Waterloo (Bélgica) ha finalizado a altas horas de la madrugada, en un bar de la localidad. como ya anticipó OKDIARIO, la ‘rave’ fue dirigida desde la cabina por el rapero mallorquín fugado de la Justicia Josep Miquel Arenas ‘Valtonyc’, reconvertido en ‘DJ Llarena’, pinchando variedad de música reivindicativa y decenas de independentistas, entre ellos los líderes de algún partido, bailando al ritmo de la música.

Es el caso de la nueva líder del PDeCAT, la diputada en el Congreso Miriam Nogueras, a quién se ha podido ver bailando una versión de la tradicional canción infantil alemana que canta una frase parecida a ‘Viva Puigdemont’, tuneada por Valtonyc con frases del ex presidente catalán como “o referéndum o referéndum”.

El vídeo no tendría más importancia si no fuese porque durante los parlamentos del acto de recibimiento a Puigdemont, no se han cansado de repetir que “no podía ser una celebración mientras hubiese políticos presos en las cárceles”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado a declarar que la situación era “indecente”, aunque unas horas más tarde, ya sin las cámaras de televisión, han aprovechado su libertad para pegarse una fiesta mientras algunos compañeros suyos que comparecieron ante los tribunales, continúan en prisión preventiva.