Torra y Colau enfrentados por Felipe Vl: la alcaldesa le quiere invitar a los actos del 17A

La presencia del rey Felipe VI en los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, que se cumplirá el próximo 17 de agosto, sigue generando discusiones. Al presidente de la Generalitat Quim Torra, que aseguró tras reunirse con Pedro Sánchez que no invitarían al Jefe del Estado a este homenaje, le ha salido una voz discrepante con mucho que decir en este tema: la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, sí quiere que Felipe Vl esté en Barcelona el 17 de agosto.

Así se lo ha hecho saber la primera edil de la Ciudad Condal al presidente de la Generalitat, tanto en privado como en una de las reuniones que la alcaldesa ha mantenido con el Govern. El acto, que se celebrará en Barcelona, estará co organizado por el Ayuntamiento y el Govern, por lo qué Torra lo tiene difícil para continuar en su empeño de negar la asistencia al jefe del estado. Quién si estará seguro será el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La negativa de Torra a que Felipe Vl acuda a un acto civil que pretende homenajear a las víctimas de los atentados, de distintas nacionalidades como española o italiana, radica en su empeño de romper relaciones con la Casa Real, a raíz del discurso del monarca el 3 de octubre pasado, tras el referéndum del 1O. Para Quim Torra y parte del independentismo, aquel día Felipe Vl “desconectó de Cataluña” y le exigen “que pida perdón”.

En el primer acto donde coincidía Torra con el rey tras su nombramiento, la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, el presidente catalán ya estuvo a punto de no asistir para no coincidir con él. Finalmente fue, pero no participó de su recepción. Una semana más tarde, el Govern plantó a la Casa Real en la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. El propio Torra anunció que el rey no sería invitado a ningún acto más que organizará la Generalitat ni su ejecutivo participaría de las invitaciones de la Casa del Rey.