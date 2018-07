Colau rechaza reunirse con víctimas del terrorismo por la “complejidad” de su agenda

La Asociación de Víctimas de Terrorismo Catalanas lleva más de un año solicitando una reunión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La regidora, que finalmente ha contestado la petición, ha denegado el encuentro excusándose en la “complejidad de su agenda”.

El presidente de la Asociación, Jose Vargas, pidió a la alcaldesa una reunión en persona aprovechando un acto conmemorativo de las víctimas del atentado de Hipercor y también mediante mensajes al Consistorio.

Tras un año de espera, la regidora ha decidido no acceder a su petición y se lo comunica en una carta en la que alega que “especialmente en estas fechas” su agenda no se lo permite.

Como solución, Colau propone que las víctimas se reúnan con la segunda teniente alcalde y responsable del área de derechos sociales, Laia Ortiz. Se da la circustancia de que, hace dos años, Ortiz echó al presidente de esta asociación de víctimas de un pleno.

“Ciudadanos me invitó a decir unas palabras por las víctimas de Hipercor y me lleve un pequeño discurso”, recuerda Vargas sobre el día del incidente. “A los dos minutos me cortó y le pregunté por qué me cortaba y me dijo que abandonara el pleno”, asegura.

En su discurso, Vargas habló sobre el grupo terrorista, Terra Lliure, y su relación directa con Esquerra Republicana. La crítica no gustó a la alcaldesa que terminó echándole del lugar.

Ahora, años después las víctimas del terrorismo catalanas no han conseguido una reunión con Ada Colau y si acceden, tendría que ser con la regidora que una vez no quiso escuchar su discurso.

Rechazo a las víctimas

No es la primera polémica de Colau con víctimas del terrorismo. La regidora incumplió los acuerdos municipales evitando poner un lazo azul en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona como homenaje a las víctimas del terrorismo, tal y como se decidió por mayoría en el Pleno municipal del pasado mes de mayo, a propuesta del Grupo Popular. Sin embargo, sigue manteniendo el lazo amarillo en favor de los políticos presos.

La Declaración Institucional del Grupo Popular del pasado 25 de mayo, logró el apoyo mayoritario de todos los grupos, menos ERC y CUP, para realizar este homenaje simbólico, de colgar el lazo azul, en memoria de las víctimas del terrorismo, desde el Ayuntamiento de Barcelona.