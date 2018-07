Colau incapaz de gestionar el 80% del presupuesto para el Área Metropolitana de Barcelona

Ada Colau vuelve a ser cuestionada por su gestión. En este caso en relación al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), de la que es presidenta y máxima representante política. Bajo su mando, esta Administración ha dejado de ejecutar el 80% del presupuesto, dejando a su paso proyectos sin realizar y un sobrante de dinero perjudicial para el ajuste de años posteriores.

El AMB es la Administración pública del territorio metropolitano de Barcelona, que ocupa una extensión de 636 km2 y está formada por 36 municipios donde viven más de 3,2 millones de personas. Los ámbitos de gestión de la misma tienen relación con el territorio y el urbanismo, la movilidad, la vivienda, el medio ambiente, el desarrollo económico y la cohesión social.

En este sentido, disponen de un presupuesto amplio con el que cubrir todas las necesidades. Sin embargo, el informe de liquidación del año 2017 refleja que la gestión del dinero no se ha hecho de manera eficiente: el 80% de lo presupuestado no se ha invertido.

De los 225.590.156 euros totales presupuestados, únicamente se han invertido 43.178.889. Es decir: existe un 81% de Presupuesto que no se ha destinado a ningún proyecto ni cometido.

A priori, esto podría parecer una ventaja: menos dinero gastado. Sin embargo, este desajuste puede provocar problemas. Uno de ellos es la baja inversión en asuntos tan importantes como el transporte o la limpieza del área metropolitana. Otro es que este presupuesto se acumula para el año siguiente causando que la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado sea cada vez mayor y dejando un dinero ‘vacío’ de uso.

El ahorro no se ha realizado porque las necesidades estuviesen cubiertas, sino por el estancamiento de proyectos y la no resolución de los mismos. Para llevar a cabo cualquier gasto se necesita de un trabajo previo que, como reflejan las cifras, no se ha realizado.

Insalubridad en Barcelona

A pesar del ‘sobrante’ en el presupuesto, la suciedad en Barcelona ha sido una de las críticas que Colau ha recibido en las últimas semanas.

Como anécdota, un vecino del distrito de Ciutat Vella (Barcelona) llegó a regalar un bote lleno de insectos a la concejal en este distrito, Gala Pin durante uno de los últimos plenos del distrito para protestar contra la situación de insalubridad y de suciedad de la zona de su barrio.

C’s lo critica

El regidor del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Santiago Alonso, ha denunciado que “las cuentas del AMB del año 2017 son un escándalo, el 80% de las inversiones previstas no se han ejecutado” en referencia a la aprobación de la liquidación de las cuentas del año 2017 .

Las palabras de Alonso no solo han ido dirigidas a Colau sino que han incluido a Esquerra Republicana y el Partido Socialista Catalán que gobiernan la administración.

“Se ha certificado que el gobierno tripartito -formado por Entesa, ERC y PSC y presidido por Ada Colau- es incapaz de planificar y ejecutar un presupuesto”, ha añadido el edil de Cs.

Para Alonso, “el desgobierno en el AMB es absoluto”. El regidor de la formación naranja ha expresado que mientras en el Ayuntamiento de Barcelona “Jaume Collboni y Alfred Bosch denuncian los recortes de Colau en inversión”, en el AMB “han perpetrado un tijeretazo de 182 millones de euros en el AMB”. “Su demagogia no tiene límites”, ha matizado Alonso.