JxCAT y ERC exigen identificar a la funcionaria que dejó sin suelo a los diputados procesados

Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y la CUP están “muy enfadados” por la retirada del sueldo a los seis diputados independentistas procesados por el Tribunal Supremo y suspendidos por el juez Pablo Llarena. Ambos grupos parlamentarios culpan a Esquerra Republicana de Catalunya de la decisión de dejar sin sueldo a los seis diputados, mientras estos dicen que fue decisión de una funcionaria de la cámara.

Ahora JXCat y la CUP quieren identificar a esta funcionaria, que el pasado 13 de julio, cuando llegó la interlocutora del juez Llarena con la orden de suspender a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. La decisión de Llarena causó un nuevo desencuentro entre JXCat y Esquerra en la mesa del Parlament, que finalmente decidió suspender el pleno de la semana pasada para evitar tener que suspender sus derechos como diputados para no incurrir en un delito de desobediencia.

Con la suspensión de los plenos hasta el mes de octubre, cuando muy probablemente se convoquen elecciones anticipadas, Roger Torrent evita tener que volver a ponerse contra los independentistas si cumple con la ley o desobedecerla e incurrir en un posible delito. Hasta la segunda semana de octubre los diputados no tendrán que volver a votar, con lo que no será necesario volver a debatir la suspensión o no de los seis electos. Además, probablemente en esas fechas empiece el juicio oral por el 1O y, si Torra convoca elecciones, quedaría disuelta la cámara catalana.

Pero los grupos de JXCat y la CUP quieren revertir la retirada del sueldo de los seis diputados, que aunque actualmente mantienen intactos sus derechos como diputados, no perciben la retribución económica que conlleva el cargo de diputado y, que fuentes de JXCat, consideran esencial para el mantenimiento de las familias de los que se encuentran en prisión y para los que se encuentran fugados fuera de España.