El PDeCAT aprueba hacer efectiva la república pero “no de forma inmediata”

El plenario del PDeCAT ha aprobado por mayoría ajustada un punto de la ponencia política que propone hacer efectiva la república ‘lo más pronto posible’ y ha rechazado una enmienda que proponía incluir en la ponencia “hacer efectiva la república ‘de forma inmediata”.

Fuentes del partido han explicado que en la votación celebrada este domingo en el plenario de la Assemblea Nacional del partido –donde participan los cerca de 14.000 inscritos de forma presencial y telemática– ha sido muy ajustada: “ha ido de nueve votos”.

En la comisión de la ponencia, había ganado la fórmula incluida en la enmienda –hacerlo ‘de forma inmediata’– y había perdido la propuesta original defendida por la Mesa de la comisión, sin embargo, alcanzó más del 40% de los apoyos y obtuvo con ello la potestad de llevarlo al plenario, lo hizo y al final se ha impuesto el texto original.

Por otro lado, la salida anoche de Marta Pascal de la dirección del PDeCAT, no ha calmado los ánimos en el partido independentista. El ex presidente Carles Puigdemont consiguió su objetivo de echar a la hasta ahora coordinadora general, en una maniobra ejecutada por los consejeros de Interior y Territorio, Miquel Buch y Damià Calvet, que según ha podido saber OKDIARIO tampoco estarán en la nueva ejecutiva del PDeCAT. En su caso, han sido los afiliados quienes han vetado su presencia en la dirección, al rechazar relajar el régimen de incompatibilidades.

Buch y Calvet participaron desde el primer momento en el famoso ‘Pacte de Lledoners’, negociando en la prisión la nueva estructura ejecutiva del partido con los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn, personas muy próximas a los dos consejeros. Buch y Turull, incluso llegaron a formar una candidatura conjunta en el congreso fundacional del PDeCAT para dirigirlo, lo que ha provocado la situación actual, tras no digerir la victoria de Pascal. Su cargo en el Govern es incompatible con el estricto régimen de incompatibilidades que aprobó el PDeCAT en su fundación, y eso provoca que no puedan estar en la ejecutiva. Ahora, los críticos tienen que buscar nuevos nombres ‘de confianza’.