Puigdemont pide superar “desconfianzas, intereses y rencores” tras la bronca JxCat-ERC

Ens han volgut fer molt de mal, i n'han fet, però el nostre esperit de lluita segueix intacte. El repte que tenim davant requereix superar velles estructures, desconfiances, interessos i rancúnies. L'objectiu ho exigeix. Compto amb vosaltres! #RepúblicaCatalana 💛

