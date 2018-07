El Govern plantará a Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Tras la reunión de Quim Torra con Pedro Sánchez y las de Pere Aragonès con Carmen Calvo y María José Montero, la Generalitat ya se cree que puede continuar negociando con el estado de ‘tú a tú’ al margen del resto de Comunidades Autónomas. Así, la política de buenas intenciones y gestos entre ambos ejecutivo quedará cortada cuando el Govern plante a la ministra María José Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este jueves en el ministerio con presencia de todos los consejeros autonómicos.

Aragonès, que en su etapa de secretario de Economía con Oriol Junqueras había participado en más de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahora que es consejero se cree superior y no quiere compartir mesa ni reunión con otros consejeros autonómicos cómo él. De esta forma, aunque en la reunión se tratarán temas de interés para Cataluña, como la reforma del financiamiento autonómico, la Generalitat no estará presente. Durante el consejo de Política Fiscal y Financiera Montero también anunciará una rebaja de 0,2 puntos en el endeudamiento de las autonomías, una medida que exigió Aragonès tras reunirse con ella con efectos solo para Cataluña. Aragonès por eso pedía pasar del 0,4% al 0,1%. La ministra de Hacienda cede así al chantaje independentista aunque la deje tirada.

Fuentes del entorno del vicepresidente y consejero de Economía aseguran que el Govern prioriza las reuniones bilaterales entre el estado y la Generalitat, y que hasta que en dichas reuniones no se alcance un compromiso por escrito de liquidación de la deuda, el optimismo de que las cosas mejoren es de un 10%, frente al 90% de escepticismo.

Aún la no asistencia de Aragonès a la reunión, la Generalitat ha decidido no enviar tampoco a ningún alto cargo del departamento, como había ocurrido en otras ocasiones, cuando otro consejero había sustituido al de Economía o Hacienda o había ido un número dos. En esta ocasión, aunque horas antes de la reunión aún no lo tenían decidido, en el mejor de los casos iría un funcionario del departamento, pero sin responsabilidades políticas.