Torra y Puigdemont reconocen el troleo a Sánchez al amenazar con “hacer efectiva la República”

Hace siete días que Quim Torra y Pedro Sánchez hablaban en La Moncloa de colaboración mutua, de deshielo y de recuperación de espacios de trabajo comunes, como las comisiones bilaterales, con las que el Govern pretende cobrar la deuda del Estado a cambio del apoyo al PSOE antes de “hacer efectiva la República”.

Y es que los promotores del golpe secesionista no se rinden. Hoy, Quim Torra, Carles Puigdemont y Jordi Sánchez han presentado su nuevo movimiento político, que en otoño se constituirá en partido político, si la ley de partidos lo permite. Y es que la principal razón de ser de la ‘Crida Nacional’, el movimiento que agrupa socialistas, convergentes, ecosocialistas e independientes es continuar con el proyecto separatista proclamando la República. Así lo han anunciado sus impulsores esta tarde durante la presentación.

Con una sala llena en el Ateneu Barcelonés -con muchos de los consejeros propuestos por el PDeCAT presentes y las esposas de los ex consejeros pedequianos presos- y hasta obligados a hacer dos sesiones del acto, el núcleo duro de Torra, Puigdemont y Sánchez ha desgranado el proyecto de esta nueva formación radicalmente independentista, para no depender del PDeCAT y Esquerra en la toma de decisiones. Algunos de los impulsores dice que “esto va de hacer una República, y la haremos efectiva aunque algunos intenten que no sea”.

Desde Alemania

Torra desde Alemania, donde viajó anoche para estar junto a Puigdemont, ha advertido a los feligreses que “en los próximos meses tendremos que hacer mucho sacrificios para hacer efectiva la República”, a la vez que asegura “hemos encontrado la manera de comunicarnos con la gente”.

Puigdemont ha recordado que “la causa catalana se tiene que conocer en el mundo”, y para ello, propone poner en marcha ya el consejo de la República “para poderla hacer efectiva”. El ex presidente de la Generalitat ha apuntado que con la llegada del PSOE al Gobierno gracias a su apoyo “el 155 ha quedado huérfano” mientras ha espetado que “aún las dificultades, hemos conseguido combatir la represión y hacer avanzar la República”.