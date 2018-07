Borrell sobre la entrega de Puigdemont: “Los jueces son independientes, pero tengo mi opinión”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borell, ha asegurado este lunes que la relación de España con Alemania en lo referente a la extradición del ex presidente catalán Carles Puigdemont es “una relación entre sistemas judiciales, no entre gobiernos”, por lo que ha rechazado que puedan producirse tensiones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de la canciller alemana, Angela Merkel. Sin embargo, indicó que él tiene su opinión, aunque no la ha revelado.

Así lo ha asegurado Borrell a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, tras insistir en que, respecto a la colaboración en el caso Puigdemont, la relación entre España y Alemania “no es de Estado a Estado” ya que en ambos países “el Poder Judicial es independiente”.

No obstante, ha reconocido que “eso no quiere decir que no tengamos opinión, yo la tengo y todo el mundo la puede tener” aunque ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión: “como no es [un asunto] entre gobiernos, no le voy a contar mi opinión”, ha dicho.

Delito de rebelión

Sobre la decisión de la justicia alemana de extraditar a Puigdemont únicamente por el delito de malversación, y no por el de rebelión tal y como pedía el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, Borrell manifestó este domingo su respeto a las decisiones judiciales, pero ha avisado de que “respetar no significa estar de acuerdo, ni no poder analizar”.

En una entrevista de ‘El País’ recogida por Europa Press, Borrell afirma que la sentencia dice que “en la rebelión no se usó la fuerza en grado suficiente como para torcer la voluntad del Gobierno contra la que iba dirigida”, por lo que considera que evidencia la existencia de rebelión.

“No dice que no la hubiera: dice que no fue lo suficientemente fuerte. Ése es un juicio de valor“, sentencia.