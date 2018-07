Forcadell también pide su libertad porque ya no está en el Govern y dice que dejará la política

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell ha pedido al Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional porque ya no forma parte del Govern ni del Parlament de Cataluña y afirma que no seguirá en política, con lo que no hay riesgo de reiteración delictiva.

En el escrito de la abogada Olga Arderiu, se resalta que Forcadell lleva 113 días en prisión provisional, y se solicitan medidas menos gravosas para ella como las comparecencias diarias, la prohibición de salir del territorio español, la imposición de una fianza o el control mediante dispositivos telemáticos.

Arderiu asegura que Forcadell renunció a su acta de diputada y que su intención es la de dejar la política, y resalta que no ha cometido ningún delito: “No existe el más mínimo indicio que lleva a pensar que la Sra. Forcadell aportará colaboración a algún delito de rebelión; puesto que, además, como se ha indicado, es imposible reiterar un delito que no se ha cometido”.

Defender su inocencia

Alega que la defendida no tiene “la más mínima tentación de huir sino de defender su inocencia” como resalta que ha venido demostrando durante este procedimiento.

La abogada también señala que desde hace tres meses se ha formado “un gobierno legítimo en Cataluña y ha finalizado la aplicación del artículo 155″, así como la reunión que mantuvieron el pasado lunes el president de la Generalitat, Quim Torra, y el del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

El presidente de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el diputado de ERC en el Parlament y ex conseller Raül Romeva también han pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo su puesta en libertad provisional porque ya no forman parte del Govern y no pueden incidir en él, con lo que no hay riesgo de reiteración delictiva.

Lo mismo que los diputados de JxCat en el Parlament Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull, que han pedido también a la sala segunda del Supremo su puesta en libertad provisional tras “la normalización política” que se está viviendo actualmente en Cataluña, y aseguran que dejarles libres contribuiría a rebajar la tensión social.