Iceta dice que “el poder judicial puede ser criticado” pero sus resoluciones deben ser acatadas

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha aplaudido que el Gobierno de Pedro Sánchez “arriesgue” para resolver el problema de Cataluña y ha instado a la Generalitat a elegir entre la “baraja del acuerdo o de la ruptura”, como también ha pedido al independentismo que “no supedite” la política a procesos judiciales.

Iceta ha intervenido hoy en el Consejo Nacional del PSC, con la presencia de destacados dirigentes del partido, entre ellos la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

El dirigente ha celebrado que con el nuevo Gobierno socialista se ha producido un “cambio de perspectiva en las relaciones” entre la Moncloa y la Generalitat y, en ese sentido, ha dicho sentirse “orgulloso” de que se esté “arriesgando para resolver un problema”.

Así, ha mostrado su “enfado” ante aquellos que “se han puesto como locos cuando han visto que se está explorando la posibilidad de dialogar”, en alusión a Ciudadanos, a quienes ha calificado de “‘angry birds’ de la política”. “Si fuera por Cs, los americanos seguirían en Vietnam”, ha ironizado.

Iceta ha apostado por resolver los conflictos mediante diálogo, pero “sin ingenuidad”, un reto ante el que los socialistas “no se asustan”, porque son capaces de “arriesgar en beneficio del bien común”.

Sin embargo, Iceta ha lamentado que el gobierno catalán “todavía no ha dado muestra de tener decidido qué camino quiere tomar: si quedarse como la mujer de Lot, que por mirar atrás se convirtió en estatua de sal, o mirar hacia adelante para un nuevo camino”.

“No se puede jugar con dos barajas -ha advertido-. O se juega al acuerdo o se juega a la ruptura, no hay término medio. El PSC pide que el Govern, de forma definitiva, rotunda, clara e irreversible, se decida por la vía del acuerdo. Es verdad que les costará”.

Como también ha admitido que otra cuestión que “dificulta las cosas” son los procedimientos judiciales abiertos contra los dirigentes independentistas en prisión o en el extranjero.

“Lo vamos a repetir una y otra vez: que la justicia tome las decisiones que solo a la justicia corresponde. Todo el mundo está sujeto a la crítica en un Estado democrático, pero, hablando del poder judicial, puede ser criticado, pero sus resoluciones deben ser respetadas y acatadas por todos”, ha remarcado.

El líder del PSC ha reclamado en este sentido al independentismo que “intente que la política no se vea supeditada a procedimientos judiciales”, pues “sería muy curioso que, tras haber criticado tanto la judicialización de la política, quienes más la han criticado sean ahora quienes judicialicen la política”, ha sugerido.

Iceta ha aconsejado que en las reuniones de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat o la próxima reunión entre ambos presidentes se aborden y resuelvan cuestiones “muy importantes para la vida de la gente”, como la financiación para sanidad o dependencia.

Porque ha sugerido que, si la Generalitat “plantease como única cuestión la autodeterminación, no puede ir a la reunión y decir, ‘He planteado la autodeterminación y me traigo tres carreteras’. Eso no es así”, ha dicho Iceta, que ha pedido que las discrepancias políticas no permitan avanzar en resolver problemas concretos.

Críticas al PP

Por otro lado, ha aplaudido que el cambio en España haya supuesto, por ejemplo, pasar de que “en Semana Santa había cuatro ministros cantando ‘Soy el novio de la muerte’ a que en el Orgullo Gay hemos tenido dos ministros encabezando la manifestación”.

Y ha destacado otros logros como que el Gobierno de Sánchez sea “pluscuamparitario”; la solidaridad con los refugiados, más allá de un “gesto simbólico”, para “mover la acción europea”; o el debate sobre la memoria histórica, “no para reabrir heridas, sino para cerrarlas con dignidad y verdad”.

Y ha ironizado con que el cambio en Moncloa “también nos ha servido para conocer el censo real del PP, que se ha visto que no era el primerísimo partido de España, sino el segundísimo”.