Artadi sobre el aniversario del atentado de Barcelona: “Si Colau invita al Rey es cosa suya”

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, se ha reafirmado en no invitar a Felipe VI a los actos del primer aniversario de los atentados yihadistas del 17A en Cataluña y ha indicado que si la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le quiere invitar “es cosa suya, nosotros no entramos”, y que su partido “evidentemente” no le invitará.

Artadi ha remarcado que la Generalitat, con motivo de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, ya fijó su criterio de no invitar al Rey a ninguno de los actos que organizaría en Cataluña.

Artadi ha indicado que mantiene esta posición para el acto del primer aniversario de los atentados del pasado agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que coorganiza con el consistorio barcelonés.

A partir de ahí, “que cada uno invite a quien quiera, pero nosotros es evidente que no invitaremos al rey”, ha remarcado la portavoz del ejecutivo catalán.

En este contexto, ha enfatizado que “si la alcaldesa quiere o no invitar al rey de los españoles es cosa suya y no entramos”.

“Máxima sintonía”

A pesar de todo, ha aseverado que la Generalitat organiza estos actos junto con el Ayuntamiento de Barcelona con “máxima sintonía”, pues coinciden en que los protagonistas deben ser las víctimas, los familiares y todos aquellos que ayudaron tras la matanza yihadista.

En este sentido, Artadi, más allá de dar libertad para que “cada uno haga las invitaciones institucionales que quiera”, ha indicado que la conmemoración “no va sobre el rey, ni sobre la Corona, sino que va de aquellos que sufrieron y los que ayudaron para minimizar este sufrimiento”.

Así, en los atentados, según Elsa Artadi, “el Rey no fue protagonista ni tuvo ningún rol”, por lo que la consellera ha subrayado que en el primer aniversario de la tragedia no debería “convertirse en el protagonista”.