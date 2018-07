VOX pide que el Supremo anule las euroórdenes y así juzgar “sin limitaciones” a los golpistas

La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’ que culminó en el referéndum ilegal del 1-O, ha pedido este viernes al juez instructor, Pablo Llarena, que retire las ordenes de detención y entrega internacionales que afectan a los líderes golpistas fugados en el extranjero entre ellos Carles Puigdemont.

Con ello, el partido político busca que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros seis ex consellers de su Gobierno fugados sean juzgados por los delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia por los que han sido procesados sean juzgados “sin limitaciones”, según ha informado en un comunicado.

Esta petición de VOX a Llarena llega un día después de que el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein haya rechazado entregar a Puigdemont solo por el delito de malversación de caudales públicos y no por el rebelión. De este modo, la acusación popular insta al magistrado del Supremo a que retire estas euroórdenes cuando los tribunales extranjeros dicten sus resoluciones y “acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados”.

La justicia belga también rechazó el pasado mes de mayo extraditar a los ex consejeros fugados Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por un defecto de forma en la orden de detención. Vox también se refiere a la ex consejera Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex portavoz de la CUP Anna Gabriel, ambas fugadas en Suiza, donde Gabriel ha conseguido incluso permiso de residencia para varios años.

Llarena rechaza la entrega

El juez Llarena rechazaba tras conocerse la decisión de la Justicia alemana de que Puigdemont sea juzgado sólo por malversación, lo que conlleva penas de cárcel de hasta 12 años en lugar de los 30 que puede suponer el delito de rebelión.