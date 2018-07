Soraya: “Los independentistas practican el apartheid, el apaciguamiento con esa gente no existe”

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que ahora lo que toca en Cataluña es “firmeza” y llevar el Estado a esa comunidad autónoma. Según ha dicho, los independentistas practican allí el “apartheid” y “el apaciguamiento con esa gente no existe”.

Así se ha pronunciado tras la reunión que este martes mantuvieron en el Palacio de La Moncloa Pedro Sánchez y Quim Torra, en la que iniciaron una etapa de diálogo al coincidir en que hay margen para trabajar en la normalización de sus relaciones pese a la imposibilidad de un acercamiento respeto al derecho de autodeterminación. Ambos, que se reunieron más de dos horas y media, acordaron poner en marcha la comisión bilateral Generalitat-Estado.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afeado a la actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que esté “más pendiente” de la valoración que van a hacer los independentistas que de la defensa de España y del Estado en Cataluña. Según ha dicho, cuando gobernó el PP lo primero que procuraron es que los “constitucionalistas trabajaran juntos”.

“No puede regalar España a trocitos”

En este sentido, la exvicepresidenta ha dicho que ese contacto con los constitucionalistas es lo primero que debería haber hecho el Ejecutivo del PSOE, en vez de dedicarse a “hacer turismo” por la Moncloa con Torra. A su entender, a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña

“Porque a Sánchez le hayan regalado el sillón de la Moncloa, no puede ir regalando España a trocitos. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado y llevar al Estado y al Gobierno a Cataluña, y no sacarlo”, ha enfatizado, para añadir: “el apaciguamiento con esa gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid”.

