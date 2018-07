El exsocialista Joan Mesquida asegura que trabajará desde Ciudadanos por “una España de patriotas”

El exsocialista Joan Mesquida, director de la Policía y la Guardia Civil entre 2006 y 2008, ha prometido hoy en un acto en Palma trabajar desde Ciudadanos por “una España de patriotas y no una España de nacionalistas”.

Mesquida ha asegurado en la presentación de la Plataforma España Ciudadana en Palma que “los secesionistas que dirigen el Gobierno de la Generalitat tienen que saber que no hemos estado luchando 50 años contra ETA, con 853 muertos, para que ahora consigan en un despacho lo que tanta sangre derramada costó”.

El exdirector de la Policía y la Guardia Civil, que anunció su baja de militancia del PSOE el pasado abril, ha dicho que seguirá mirando a los ojos a las familias de las víctimas que “dieron su vida por defender la integridad territorial de España”.

“Siempre estaré al lado de las víctimas del terrorismo y nunca al lado de los verdugos”, ha proclamado.

Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo recientemente que el terrorismo ha acabado y ha precisado “pero lo que no se ha terminado es el dolor de las víctimas”. “El peso de la ley se levanta cuando cumplen íntegramente las condenas“, ha reivindicado.

Mesquida se ha definido como “un patriota”, ha defendido una España “que garantice que todos los españoles tengan los mismos derechos vivan donde vivan” y la educación pública y el sistema de pensiones. “Que me permite elegir en libertad y no me adoctrina”, ha afirmado.

“Creo en la España de la solidaridad, que cree que todos los territorios tienen derecho a avanzar y a evolucionar. Creo en la España sensible a los problemas de la insularidad y la que demostró la auténtica firmeza democrática que permitió derrotar a ETA y supo ligar los cuatro pilares clave: la eficacia policial, firmeza judicial, cooperación internacional y la Ley de Partidos”.

Sobre su incorporación a Ciudadanos, Mesquida ha asegurado: “He decidido libremente sumarme a un proyecto de personas diversas que comparten los mismos valores constitucionales y la misma idea de la defensa territorial de España y estoy feliz de hacerlo”.

Se ha comprometido a “trabajar con toda la dedicación y la fuerza por una España donde los ciudadanos estén orgullos de pertenecer a ella, una España de patriotas y no una España de nacionalistas”.

Según Mesquida, el patriota “valora lo propio y ve como una riqueza la diversidad, como un valor, en cambio el nacionalista basa sus raíces en el resentimiento y en la rivalidad y de lo que no sea su cultura, su gente y su lengua”.

Ha destacado que Cs defienda el mismo mensaje en Baleares, “en el País Vasco en Cataluña y donde sea” y “no tiene que defender el derecho a la autodeterminación en un sitio y no en otro y defiende lo mismo en toda España”.

El que también fuera secretario de Estado de Turismo ha realizado una mención a dicho sector. “Aquí, en la cuna del turismo de España, que genera una enorme riqueza económica y social, podemos decir turismo sí, turismofobia no”, ha asegurado Mesquida, el primer político en intervenir en la presentación de la Plataforma España Ciudadana en Palma.