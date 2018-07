Cuando Marlaska decía que no trasladaría a los presos catalanes “hasta que no acabe la instrucción”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el pasado 20 de junio que el traslado de los presos separatistas a cárceles catalanes no se efectuaría “hasta que no acabe las instrucción” del proceso judicial en el Tribunal Supremo por el que se encuentran encausados. No obstante, este mismo martes se ha puesto en marcha el traslado de Oriol Junqueras, Raül Romeva y de otros golpistas encarcelados a centros penitenciarios situados en Cataluña.

“Una vez que la instrucción esté sustanciada en su mayor parte, será el momento concreto en el que se podrá evaluar el traslado para que también puedan garantizarse no sólo la cercanía con su ámbito familiar que facilite las comunicaciones, sino la cercanía con su asistencia con los letrados para garantizar un correcto y pleno ejercicio del derecho de defensa propio de un Estado de Derecho”, afirmó Marlaska en la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.

Así se mostró el ministro de Interior ante la pregunta que formuló la diputada de Podemos-En Comú Podem, Lucía Martín: “¿Cuándo va a ordenar a Instituciones Penitenciarias el traslado a cárceles catalanas de los representantes políticos y sociales que están en la cárcel?”.

“Cuando la fase de instrucción está viva, esa fase de instrucción determina que haya muchas diligencias que exigen la presencia física de los investigados cerca del órgano judicial”, alegó el responsable de Interior. “Hablamos en términos idénticos” señaló también a la diputada Lucía Martín.

Este lunes, Instituciones Penitenciarias ponía en marcha el procedimiento para trasladar este martes a prisiones catalanas a 6 de los 9 presos separatistas que se encuentran encarcelados en Madrid. Instituciones Penitenciarias es competencia del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska.

Los primeros en desplazarse han sido el el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart de Onmiun Cultural, la exconsellera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell. En las próximas horas también serán trasladados los ex consellers Joquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull.

OKDIARIO informó el pasado 29 de junio que ya había 4 cárceles acondicionadas y dispuestas a recibir a los golpistas encarcelados. Todo estaba a la espera del visto bueno de Instituciones Penitenciarios, cuya autorización ha llegado hace horas por parte de Marlaska.